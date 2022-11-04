Кличко повідомив, що збитки від обстрілів Києва можуть сягати трильйонів доларів — Finance.ua

Кличко повідомив, що збитки від обстрілів Києва можуть сягати трильйонів доларів Вчора 10:43 — Казна та Політика

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російських обстрілів енергетична мережа і водоканал столиці понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів. Точну суму наразі назвати неможливо, повністю збитки ще не порахували.

Про це Кличко розповів в ефірі Радіо НВ

«Чітко сказати неможливо, це від сотень мільярдів до трильйонів доларів, якщо це рахувати. На сьогодні у нас не було часу рахувати ту шкоду, якої було завдано, я можу сказати, що вона велика», — зазначив Кличко.

Він зазначив, що Київ обов’язково виставить рахунки терористичній країні росії і по них буде сплачено.

31 жовтня російські військові масштабно обстріляли низку центральних областей України та пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Повітряні сили збили 44 ворожих ракети з 55, випущених рашистами. Нагадаємо, що через обстріли терористів два дні тому 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, а 350 тисяч помешкань Києва — без електроенергії. З листопада НЕК «Укренерго» ввело обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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