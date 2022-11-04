Кличко повідомив, що збитки від обстрілів Києва можуть сягати трильйонів доларів — Finance.ua
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Кличко повідомив, що збитки від обстрілів Києва можуть сягати трильйонів доларів

Казна та Політика
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За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російських обстрілів енергетична мережа і водоканал столиці понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів. Точну суму наразі назвати неможливо, повністю збитки ще не порахували.
Про це Кличко розповів в ефірі Радіо НВ.
«Чітко сказати неможливо, це від сотень мільярдів до трильйонів доларів, якщо це рахувати. На сьогодні у нас не було часу рахувати ту шкоду, якої було завдано, я можу сказати, що вона велика», — зазначив Кличко.
Він зазначив, що Київ обов’язково виставить рахунки терористичній країні росії і по них буде сплачено.
31 жовтня російські військові масштабно обстріляли низку центральних областей України та пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.
Повітряні сили збили 44 ворожих ракети з 55, випущених рашистами. Нагадаємо, що через обстріли терористів два дні тому 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, а 350 тисяч помешкань Києва — без електроенергії. З листопада НЕК «Укренерго» ввело обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
За матеріалами:
НВ
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