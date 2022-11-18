Глава Мінфіну оцінив збитки критичної інфраструктури від війни — Finance.ua

Глава Мінфіну оцінив збитки критичної інфраструктури від війни Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Глава Мінфіну оцінив збитки критичної інфраструктури від війни, Фото: Мінфін

Збитки критичної інфраструктури України від російських ударів з початку війни можуть перевищити 100 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агентству Bloomberg

«Досить складно оцінити всі збитки, оскільки інфраструктура щодня зазнає атак», — підкреслив глава Мінфіну.

За його словами, зараз дефіцит бюджету України становить п’ять мільярдів доларів на місяць. При цьому наступного року Київ сподівається скоротити цей показник до трьох мільярдів доларів на місяць.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків від війни, яку розв’язала рф.

Рахункова палата раніше зазначала , що дії російських окупантів вже завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень. Але і ця сума не показує реальної картини.

За даними KSE Institute, збитки України від повномасштабної війни сягнула понад 127 млрд доларів, протягом літа росія завдала збитків на понад 31 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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