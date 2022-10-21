Збитки України від війни у вересні перевищили $127 млрд: що постраждало найбільше — Finance.ua
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Збитки України від війни у вересні перевищили $127 млрд: що постраждало найбільше

Казна та Політика
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Збитки України від повномасштабної війни сягнула понад 127 млрд доларів, протягом літа росія завдала збитків на понад 31 млрд дол.
Про це йдеться у звіті проєкту KSE Institute «росія заплатить».
На найбільшу суму пошкоджено житлового фонду — 39,7% або 50,5 млрд дол. У порівнянні з початком червня ця сума зросла на 11,2 млрд дол.
За останніми даними загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків. Проти червня кількість пошкоджених будинків зросла на 15 тисяч. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів становить 74,1 млн кв. м, або 7,3% від житлового фонду країни.
На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури — 27,7% або 35,3 млрд дол, з яких 26,6 млрд дол — внаслідок прямого руйнування доріг та 4,3 млрд дол — збитки залізниці.
Втрати активів бізнесу становлять щонайменше 9,9 млрд дол і продовжують зростати — це третя за величиною стаття збитків інфраструктури.
В розрізі галузей найбільше постраждала металургія. Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 — це великі та середні підприємства.
Очікується, що це число може бути вищим, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
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Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, оцінюються у 6,95 млрд дол. Ця сума зросла як через збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів, так і завдяки розширенню переліку обʼєктів освітньої інфраструктури, збитки яких оцінюються в рамках проекту.
Внаслідок бойових дій зруйновано вже щонайменше 810 та пошкоджено 1639 об’єктів освітньої інфраструктури.

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Найбільшу кількість зруйнованих освітніх закладів зафіксовано в Донецькій, Харківській, Луганській та Київській областях.
З лютого і по вересень російськими окупантами було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 616 адмінбудівель, 978 медзакладів, з яких 24 приватні заклади охорони здоровʼя, 1270 шкіл, 786 дитсадків, 775 обʼєктів культури, 80 релігійних споруд, 149 закладів туризму та 153 спортивні обʼєкти, 2910 торгівельних точок, 19 аеропортів і цивільних аеродромів, 110 залізничних вокзалів і станцій, 315 мостів і мостових переходів державного, місцевого або комунального значення, 10 ТЕЦ, 322 котельні.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні запустили реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Міністерство цифрової трансформації України запускає реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який міститиме дані про всі об’єкти нерухомості пошкоджені або зруйновані під час військової агресії російської федерації.
  • Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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