Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ

Страхування
572
Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ
Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ
Серйозним викликом для ринку є страхування воєнних ризиків. Наразі, якщо майно не було застраховане через воєнні ризики, то шкода, завдана йому в результаті воєнних дій, не визнається страховим випадком і не підпадає під покриття дії договору страхування.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За його словами, у такому випадку пошкоджене або втрачене майно відновлюватиметься коштом власників.
Таким є стандарт галузі, бо український ринок страхування дуже залежний від міжнародних перестраховиків. Вони є досить консервативними і не завжди готові включати подібні ризики до свого перестрахового покриття, зазначив заступник голови НБУ.

Які страхові виплати можна отримати під час війни 🧐

Як показує міжнародна практика, можливими варіантами вирішення цієї проблеми є залучення держави як гаранта, долучення донорів як цільової допомоги (компенсація частини премії, участь у відшкодуванні збитків) тощо, додав Ніколайчук.
«Наразі Національний банк опрацьовує різні варіанти для створення відповідного сегменту страхового ринку», — йдеться в повідомленні.

Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.