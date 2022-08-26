В Украине запускают реестр поврежденного и разрушенного имущества — Finance.ua

В Украине запускают реестр поврежденного и разрушенного имущества Сегодня 15:29 — Казна и Политика

В Украине запускают реестр поврежденного и разрушенного имущества

Министерство цифровой трансформации Украины запускает реестр поврежденного и разрушенного имущества, содержащий данные обо всех объектах недвижимости, поврежденных или разрушенных во время военной агрессии российской федерации.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время конференции «Цифровое восстановление Украины».

«Реестр поврежденного и разрушенного имущества уже разработан и запускается. Теперь вся информация (о поврежденном имуществе. — Ред.), которую украинцы подавали через „Дія“, будет попадать в этот реестр», — сказал он.

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Федоров добавил, что также в реестр будут вноситься данные о поврежденном имуществе юридических лиц. После этого органы местного самоуправления и государственной власти смогут всю информацию верифицировать и принимать более эффективные решения.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что предприятия и ведомства министерства будут также вносить данные о поврежденном имуществе в этот реестр.

«Укрзализныця, Укравтодор, другие наши предприятия, порты и аэропорты имеют разрушенные объекты. Мы ставим задачу — начать как можно быстрее вносить туда информацию», — подчеркнул министр.

По его словам, реестр позволит Мининфраструктуре аккумулировать всю информацию о поврежденных или разрушенных объектах инфраструктуры, оценить ущерб, а также рассчитать стоимость восстановления.

Как сообщалось, в приложении «Дія» можно будет предоставить информацию об имуществе, поврежденном в результате российской агрессии, начиная с 19 февраля 2014 года.

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Укрінформ По материалам:

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