Восстановление и развитие: в Украине появятся три новых реестра — Finance.ua

Восстановление и развитие: в Украине появятся три новых реестра Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Восстановление и развитие: в Украине появятся три новых реестра

Президент подписал закон № 2297-IX, где заложены механизмы, способствующие восстановлению и развитию Украины. Речь идет о создании трех реестров: единого адресного реестра, единого реестра зданий и сооружений, а также единого реестра административно-территориальных единиц.

Об этом сообщает соавтор закона, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Прежде всего, создание адресного реестра повлияет на скорость приезда к людям, и часто от этого может зависеть спасение их жизней. Неотложная помощь, спасательные, аварийные и курьерские службы не должны тратить время, чтобы найти правильный адрес дома. Даже если дом построен за чертой города, водитель должен быстро проверить его номер в адресном реестре, понять, где он расположен и как до него быстрее добраться», — подчеркнула она.

Кроме того, это вопрос правильного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Сейчас органы власти в Украине одновременно применяют 7 разных адресных реестров. Кроме того, каждый муниципалитет вынужден вести собственный адресный справочник.

«Так не должно быть. Официальный адресный реестр должен быть один, электронный, актуальный, достоверный и, конечно, удобный для использования каждой службой», — отметила Елена Шуляк.

Данные реестра построек и сооружений также станут важным инструментом государства и громад для управления недвижимостью. В Украине создан земельный кадастр, где содержится информация обо всех земельных участках. Однако подобный кадастр (реестр) для построек так и не создали. Сейчас невозможно точно сказать, сколько всего в Украине зданий и в каком они состоянии.

«Сбор и применение данных в реестре зданий и сооружений позволит определить объем и виды зданий в Украине, проверить достоверность адресов, сделать невозможными махинации с недвижимостью, позволит мониторить качество предоставления коммунальных услуг и быстрее принимать решения в случаях повреждений домов или аварий в них», — добавила Шуляк.

Она также отметила, что важно не путать этот реестр с реестром поврежденного и уничтоженного имущества. Последний уже создан и действует для поддержки и помощи пострадавшим гражданам. Реестр зданий и сооружений будет создаваться поэтапно в установленном Правительством порядке.

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