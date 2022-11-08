росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата — Finance.ua

росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата Вчора 07:41 — Аграрний ринок

росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата, AP Photo

Дії російських окупантів вже завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень. Але і ця сума не показує реальної картини.

Про це повідомила Рахункова палата України з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів рф.

Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабної війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 мільйона тонн на рік.

За даними Міндовкілля, матеріальна шкода від забруднення повітря сягає вже 927 млрд гривень.

Окрім того, в Україні постраждала майже третина лісового фонду держави — це 3 мільйони гекратів лісів. Деякі з них втрачені назавжди.

Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що піде щонайменше 10 років. Таким чином росія перетворила родючі українські чорноземи у «найбільш забруднені вибухівкою землі у світі», зазначає Рахункова палата.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Строілець повідомив, що з початку війни вже зафіксовано понад 2 200 злочинів проти довкілля.

«Ми рідко замислюємося про те, що ракета, яка впала десь далеко, забирає й часточку нашого життя. Забруднена водойма за десятки й сотні кілометрів забирає питну воду в кожного з нас. Коли руйнується ліс, втрачаємо ми всі, адже ліс — це багатство всього нашого народу», — зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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