росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата — Finance.ua
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росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата

Аграрний ринок
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росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата
росія завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трлн грн — Рахункова палата, AP Photo
Дії російських окупантів вже завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень. Але і ця сума не показує реальної картини.
Про це повідомила Рахункова палата України з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів рф.
Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабної війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 мільйона тонн на рік.
За даними Міндовкілля, матеріальна шкода від забруднення повітря сягає вже 927 млрд гривень.
Окрім того, в Україні постраждала майже третина лісового фонду держави — це 3 мільйони гекратів лісів. Деякі з них втрачені назавжди.
Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що піде щонайменше 10 років. Таким чином росія перетворила родючі українські чорноземи у «найбільш забруднені вибухівкою землі у світі», зазначає Рахункова палата.
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Строілець повідомив, що з початку війни вже зафіксовано понад 2 200 злочинів проти довкілля.
«Ми рідко замислюємося про те, що ракета, яка впала десь далеко, забирає й часточку нашого життя. Забруднена водойма за десятки й сотні кілометрів забирає питну воду в кожного з нас. Коли руйнується ліс, втрачаємо ми всі, адже ліс — це багатство всього нашого народу», — зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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