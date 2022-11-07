Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка) — Finance.ua
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Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)

Аграрний ринок
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Середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягла 37 867 грн за гектар.
Де в Україні найдорожчі с/г землі?
У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі сягла 37 867 грн за гектар. Цікаво, що, попри війну, ціни дещо зросли — у відповідний період торік один гектар землі вартував 36 562 грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Середня вартість гектару за весь час роботу ринку землі становить близько 37 тисяч грн за гектар. Перший місяць після поновлення роботи ціни сягали 43 тисяч грн за гектар.
До нападу рф у лютому, в середньому, продавали 10 тисяч га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази — до 2,5 тисячі га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га — це менше 1% від загальної площі з 42,4 мільйони га сільськогосподарської землі в країні.
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)
У жовтні 2022 найдорожча с/г земля — у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві.
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)
Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.
За матеріалами:
Finance.ua
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