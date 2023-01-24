Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом та теплом — Finance.ua

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Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом та теплом

Енергетика
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Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом та теплом
Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом та теплом
В уряді повідомили, що Україна достойно пройшла половину зими, попри ракетні удари росії по енергосистемі. Втім, наголосили, що ще «рано розслаблятися».
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим.
«Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває», — підкреслив прем’єр-міністр.

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За його словами, через останній масштабний ворожий обстріл Україна втратила ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях: «Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу. Тож мусимо дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення».

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Також Шмигаль підкреслив, що в України достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах — майже 1,2 млн тонн вугілля.
Також напередодні уряд ухвалив розпорядження, яким дозволив державній компанії НАК «Нафтогаз України» залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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