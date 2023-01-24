ПФУ розробив порядок виплат пенсіонерам із внесків меценатів – як це працюватиме — Finance.ua

ПФУ розробив порядок виплат пенсіонерам із внесків меценатів – як це працюватиме Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

ПФУ розробив порядок виплат пенсіонерам із внесків меценатів – як це працюватиме

В Україні довгий час обговорювали можливість отримання пенсіонерами унікальної виплати від благодійників. Якщо раніше мова йшла про невизначене майбутнє, то тепер механізм розробили та представили для обговорення і затвердження.

Проєкт від Пенсійного фонду опублікували для ознайомлення на сайті Федерації профспілок України, пише портал Pro Гроші.

Йдеться про Постанову щодо «Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерам».

Що передбачає документ

Документ передбачає, що будь-який меценат може перерахувати ПФУ яку завгодно суму одноразового забезпечення для людей похилого віку. Це можна зробити двома шляхами — у вигляді персоналізованого або знеособленого грошового внеску.

В першому випадку меценат обирає конкретного пенсіонера, який отримає 70% від нарахованої суми. Залишок Пенсійний фонд розподілить між усіма українцями, яким надходить пенсійне забезпечення. При цьому потрібно вказати особисті дані людини, яку очікує фінансова допомога, а саме:

прізвище, ім’я та по батькові пенсіонера;

дату народження;

номер паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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Не пізніше ніж через місяць після надходження благодійного внеску гроші включать до документів для виплати. Їх можна буде отримати відповідно до дат видачі пенсії. Якщо ж меценат обирає другий вид, тобто знеособлену допомогу, всі кошти стануть частиною загального бюджету Пенсійного фонду і будуть розподілені між усіма пенсіонерами.

Що відомо про запровадження накопичувальної пенсії

В Україні довгий час точаться дискусії стосовно впровадження накопичувальної пенсійної системи. Уряд активно працює над розробкою механізму, щоб вдало реалізувати задум. Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак назвала дві основні причини, чому накопичувальну систему обов’язково потрібно втілити у життя.

Перша причина — загрозливо низьке співвідношення між працездатними особами та пенсіонерами. Щоб мати змогу забезпечити високі пенсійні виплати, потрібно щонайменше троє дорослих українців, які сплачуватимуть податки із заробітної плати. Проте станом на 2023 рік це співвідношення становить 1:1, що дуже мало. Виходить, у майбутньому будуть або низькі пенсії, або високий єдиний соціальний внесок.

Друга причина — дуже швидко зменшується коефіцієнт заміщення, тобто відсоток від поточної заробітної плати, який надалі потрібно буде сплачувати у вигляді податку для здійснення пенсійних виплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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