Жителям росії обмежать виїзд за кордон за допомогою "резервування дати та часу" проїзду — Finance.ua

Жителям росії обмежать виїзд за кордон за допомогою "резервування дати та часу" проїзду Сьогодні 10:15

Заплановані поправки до законодавства рф зобов’яжуть усіх, хто опинився на цій території, бронювати місце на кордоні для виїзду автомобілем. Аналог «виїзних віз» почне діяти з 1 березня.

Про це повідомляє ТАРС

Документ підготував голова комітету Держдуми з транспорту та розвитку інфраструктури Євген Москвичов.

«Проїзд транспортних засобів, що належать російським перевізникам, іноземним перевізникам, громадянам росії, іноземним громадянам, особам без громадянства та іншим дільницям автомобільних доріг з метою перетину державного кордону РФ здійснюється у зарезервовані дату та час відповідно до порядку, встановленого урядом РФ», — зазначено у документі.

Цей порядок включатиме перелік документів, необхідних для резервування, порядок контролю перетину кордону у зазначений час, категорії транспортних засобів, які зможуть проїжджати пункти контролю позачергово.

Планується, що обмеження почнуть діяти з 1 березня 2023 року.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року багато російських громадян і мешканців втекли з країни, і їхня кількість значно зросла після того, як у вересні путін оголосив мобілізацію.

Хоча точних цифр немає, кількість жителів рф, що виїхали, може обчислюватися сотнями тисяч, згідно з повідомленнями ЗМІ та даними, опублікованими сусідніми країнами. Тільки в Грузії осіло 130 тисяч дезертирів.

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