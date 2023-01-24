Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії" — Finance.ua
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Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії"

Особисті фінанси
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Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії"
Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії"
Родини з дітьми зможуть подати заявку на отримання допомоги від держави на порталі «Дія». Тестування функції вже розпочалось.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Отримати допомогу від держави сім’ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі „Дія“. Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов — у минулому», — написав він.
Він зазначив, що послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.
Допомогу зможуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, а також одинокі матері або батьків, які не перебувають у шлюбі.
Наразі Мінцифри збирає тестувальників та запрошує українців долучатися до бета-тесту за посиланням.

Довідка Finance.ua

  • Українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в одному випадку.
  • У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області пояснили, як бути із ЄСВ для самозайнятих осіб, які уклали контракт з резидентом Дія.City. Як зазначено, ФОПи, в тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія.City, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.City) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Як працює шеринг документів у Дії

За матеріалами:
Finance.ua
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