Зеленський заборонив чиновникам виїзд за кордон під час війни — Finance.ua

Зеленський заборонив чиновникам виїзд за кордон під час війни Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Зеленський заборонив чиновникам виїзд за кордон під час війни

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

Про це гарант повідомив під час відеозвернення 23 січня.

«Підписав кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади», — зазначив президент.

Зміни стосуватимуться таких посадовців:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників;

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників;

голови СБУ, його першого заступника та заступників;

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення;

голови та членів Рахункової палати;

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів;

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників;

народних депутатів;

уповноваженого ВРУ та його представників;

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників;

постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників;

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників;

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

«Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — наголосив Зеленський.

Він додав, що доручив Кабінету міністрів у пʼятиденний термін розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», — зазначається в ньому.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом Зеленського, покладається на секретаря ради Олексія Данілова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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