Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР — Finance.ua
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Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР

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Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР
Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР
Штрафи — поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами.
Про це пишуть Факти ICTV.
Зазначається, що в Україні навіть в умовах війни працює система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Щоб не чекати на паперову квитанцію поштою, перевірити наявність штрафів можна онлайн за кілька хвилин.
1. Сайт МВС.
На сайті МВС є спеціальний розділ, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Послуга безкоштовна і не вимагає особливих зусиль для отримання корисної інформації.
Перевірити себе на штрафи можна за посиланням.
Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри:
  • Ідентифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).
  • Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія.
2. Електронний кабінет водія.
Ще один зручний сервіс від влади — електронний кабінет водія.
Щоб дізнатися про штрафи через цей сервіс, потрібно авторизуватись. Зробити це можна кількома способами:
  • Електронний підпис.
  • Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.
  • За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell.
У кабінеті водія ви можете:
  • перевірити та оплатити штрафи;
  • отримати інформацію про посвідчення водія та авто;
  • перевірити авто по VIN-коду;
  • записатись в електронну чергу;
Щодо правопорушень, то вони знаходять в окремому розділі під назвою Штрафи.
3. Через Дію.
Багато українців користуються цим сервісом завдяки простоті та доступності у смартфоні. Примітно, що система Дії здатна самостійно сповіщати водія за допомогою повідомлень на смартфон.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення систему відеофіксації порушень довелося вимкнути. Її повернули на роботу вже на початку літа, і тоді замість 270 вдалося запустити 128 датчиків.
До речі, на сайті Finance.ua ви можете швидко та зручно оформити поліс ОСЦПВ. Ми зібрали найвигідніші пропозиції на ринку:

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