Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР — Finance.ua

Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР

Штрафи — поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами.

Про це пишуть Факти ICTV.

Зазначається, що в Україні навіть в умовах війни працює система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Щоб не чекати на паперову квитанцію поштою, перевірити наявність штрафів можна онлайн за кілька хвилин.

1. Сайт МВС.

На сайті МВС є спеціальний розділ, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Послуга безкоштовна і не вимагає особливих зусиль для отримання корисної інформації.

Перевірити себе на штрафи можна за посиланням

Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри:

Ідентифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).

Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія.

2. Електронний кабінет водія.

Ще один зручний сервіс від влади — електронний кабінет водія

Щоб дізнатися про штрафи через цей сервіс, потрібно авторизуватись. Зробити це можна кількома способами:

Електронний підпис.

Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.

За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell.

У кабінеті водія ви можете:

перевірити та оплатити штрафи;

отримати інформацію про посвідчення водія та авто;

перевірити авто по VIN-коду;

записатись в електронну чергу;

Щодо правопорушень, то вони знаходять в окремому розділі під назвою Штрафи.

3. Через Дію.

Багато українців користуються цим сервісом завдяки простоті та доступності у смартфоні. Примітно, що система Дії здатна самостійно сповіщати водія за допомогою повідомлень на смартфон.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення систему відеофіксації порушень довелося вимкнути. Її повернули на роботу вже на початку літа, і тоді замість 270 вдалося запустити 128 датчиків.

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