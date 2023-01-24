Санкції проти росії працюють - вона втрачає по $40 на кожному барелі нафти — Finance.ua

Санкції проти росії працюють - вона втрачає по $40 на кожному барелі нафти Сьогодні 11:12 — Енергетика

Санкції проти росії працюють - вона втрачає по $40 на кожному барелі нафти

Санкції проти росії приносять суттєвий результат, зокрема, рф вимушена продавати свою нафту марки Urals вдвічі дешевше від нафти міжнародної марки Brent, втрачаючи 40 доларів на кожному барелі.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Є багато дебатів щодо ефективності, щодо цінової стелі на газ та нафту. Якщо поглянути на показники, ціни на нафту Brent та на російську Urals були абсолютно однакові до початку війни та до введення обмеження ціни. Сьогодні російська нафта продається по 40 євро за барель, Brent — за 80 євро. Тобто російська нафта продається зі знижкою у 50%. російська нафта купувалася переважно Індією та Китаєм. Вперше нафтовий ринок, де торгується російська нафта, регулюється так», — зауважив Боррель.

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Таким чином, за його словами, росія втрачає наразі 40 доларів за барель нафти. Рівень ціни на російську нафту недостатній, щоб збалансувати бюджет, тож рішення ЄС та його партнерів щодо введення обмеження ціни на російську нафту завдало величезного удару по фінансовій стабільності рф.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, одним із головних питань якого було продовження всебічної допомоги Україні для реалізації її права на самозахист проти російської агресивної війни.

ЄС запровадив проти країни-агресора вже 9 пакетів чутливих економічних секторальних та індивідуальних санкцій та опрацьовує 10-й пакет обмежувальних заходів.

Введення граничного обмеження на ціну газу дозволило стабілізувати ціни на європейському газовому ринку. Введення ЄС ембарго на закупівлю російської нафти, що доставляється морем, а також встановлення «стелі» на закупівлю російської нафти привело до зниження її ціни та завдало відчутного удару по здатності росії фінансувати свою «машину війни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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