День фінансів: євроінтеграційні закони, курс гривні у 2024, наслідки зниження зовнішньої допомоги Україні — Finance.ua

День фінансів: євроінтеграційні закони, курс гривні у 2024, наслідки зниження зовнішньої допомоги Україні Вчора 17:50

П’ятниця, 8 грудня. Чим загрожує Україні зниження зовнішньої допомоги, і кому зараз найскладніше знайти роботу.

Чим загрожує Україні зниження зовнішньої допомоги. В Dragon Capital В Dragon Capital прогнозують , що зменшення міжнародної допомоги у 2024 році може призвести до підвищення податків та девальвації гривні. Водночас Київ зможе отримати всі 40 млрд доларів, хоча не виключається затримка на початку року.

До речі, як пише Reuters, Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні.

Водночас Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня розгляне питання щодо другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF. Схвалення дозволить виплатити Україні транш на 900 млн доларів.

Депутати ухвалили три євроінтеграційні закони. Верховна Рада Верховна Рада скасувала обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки активів державних службовців, які вже пройшли перевірку, а також стосовно перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби. Також Рада проголосувала за законопроєкт щодо збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро. Крім того, депутати ухвалили закон про незалежність САП, але зберегли у ньому дію «правок Лозового».

Уряд схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, що враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції, він потрібен для відкриття переговорів с ЄС.

Новий пакет санкцій. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній. Перелік містить 185 фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Велика Британія на 17 позицій розширила санкції проти білорусі.

Курс гривні та зростання економіки в 2024. Компанія ICU Компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5% при курсі гривні 40,7 UAH/USD в 2024 році. Водночас очікується, що у 2024 році з’явиться ряд нових викликів, чи не найбільший із яких — це ризики, пов’язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України.

Голова НБУ Андрій Пишний також повідомив, що Нацбанк зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною.

Конкуренція серед пошукачів роботи. Аналітики Work.ua Аналітики Work.ua повідомили , що вперше за 2023 рік конкуренція серед шукачів збільшилася. Найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Конкуренція за вакансії айтівців у понад 20 разів вища середньої на ринку праці.

Закриття бізнесу. За період із березня 2022-го по листопад 2023 року в Україні За період із березня 2022-го по листопад 2023 року в Україні почали процес закриття 6482 компанії. Цьогоріч в середньому на місяць припиняють роботу 479 бізнесів. Найчастіше закриваються громадські організації. На другому місці підприємства оптової торгівлі, а замикають антитоп компанії у сфері сільського господарства.

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