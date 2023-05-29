День фінансів: єдиний тариф на електроенергію, зміни для ФОПів, прогноз курсу валют до кінця року — Finance.ua

День фінансів: єдиний тариф на електроенергію, зміни для ФОПів, прогноз курсу валют до кінця року Сьогодні 17:50

Понеділок, 29 травня. Депутати готуються скасувати ставку єдиного податку 2%, а НКРЕКП пропонує запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення.

Скасування «спрощенки 2%». Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%. Як Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%. Як кажуть у Мінфіні , це сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 млрд гривень.

Націоналізація банків підсанкційних власників. ВР проголосувала в другому читанні за законопроект щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволяє Національному банку ВР проголосувала в другому читанні за законопроект щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників

Ввезення компонентів для БПЛА без ПДВ та мита. Депутати також Депутати також схвалили законопроєкти , які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.

Як зміниться курс валют. Як ідеться в прогнозі Capital Times, який під час Invest Talk Summit презентував директор з інвестицій та голова департаменту R&D компанії Артем Щербина, Як ідеться в прогнозі Capital Times, який під час Invest Talk Summit презентував директор з інвестицій та голова департаменту R&D компанії Артем Щербина, офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення. На курс валют впливатимуть три фактори: регуляція НБУ, економічний розвиток і план відновлення.

ПриватБанк підвищує деякі тарифи. З 1 червня 2023 р. ПриватБанк З 1 червня 2023 р. ПриватБанк підвищує вартість деяких тарифних пакетів для ФОПів та бізнесу, а саме: «Бізнес Старт», «Базовий», «Бізнес комфорт», «Бізнес ПРО», тариф для групи ФОП. Банк пояснює це рішення зміною кон’юнктури ринку і введенням відповідної комісії в загальнодержавній системі електронних платежів. Це перша зміна тарифів банку за останні 2 роки.

Додамо, що Ощадбанк автоматично продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО.

Єдиний тариф на електроенергію. НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін. Як вважає член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, суми у платіжках в середньому зростуть на 150−200 грн.

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році. Міністерство економіки запропонувало Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році до 7651 грн. Разом з тим, за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 гривні.

Відродження МФО. У першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. За перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн. У порівнянні з попереднім періодом — останнім кварталом 2022 року — зросли й У першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. За перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн. У порівнянні з попереднім періодом — останнім кварталом 2022 року — зросли й сума та кількість укладених угод про мікропозики.

Підземні сховища для енергоресурсів. Кабінет міністрів Кабінет міністрів вирішив створити надійні сховища для зберігання стратегічних енергетичних ресурсів, затвердивши перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз.

Закон про звільнення від податку на знищену нерухомість. , що з 6 травня набув чинності закон щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії. Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану. У Мінрегіоні нагадали , що з 6 травня набув чинності закон щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії. Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану.

Інвестиційний фонд для України. Данія запустила спеціальний Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка Данії склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова — $212 млн.

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