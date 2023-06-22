День фінансів: як відкрити та закрити ФОП у Дії та отримати 5 тис. грн постраждалим від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

День фінансів: як відкрити та закрити ФОП у Дії та отримати 5 тис. грн постраждалим від підриву Каховської ГЕС Сьогодні 17:50

Четвер, 22 червня, ми розповідаємо в новій статті покроково, як відкрити та закрити ФОП у Дії:

5 тис. грн постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Кабінет міністрів Кабінет міністрів запровадив виплату одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської ГЕС у розмірі 5000 гривень на одну особу. Кошти будуть виплачуватися у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями.

Стан валютного ринку та фінансового сектору. Помітне збільшення попиту на іноземну валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі незначного скорочення її пропозиції минулого тижня обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 436 млн доларів США. Про це Помітне збільшення попиту на іноземну валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі незначного скорочення її пропозиції минулого тижня обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 436 млн доларів США. Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Нацбанк контролюватиме обмін валюти банками та обмінниками.

Україні перерахували чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу.

Втрата 3,5 млн робочих місць. Україна через розв’язану росією війну втратила 3,5 мільйона робочих місць, понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон. Про це Україна через розв’язану росією війну втратила 3,5 мільйона робочих місць, понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на пресконференції у Лондоні.

Також ми дізнались, де працюють українці в Литві і скільки заробляють.

При цьому стали відомі професії, яким українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно.

Енергетична стратегія до 2050 року. Міністр енергетики України Герман Галущенко Міністр енергетики України Герман Галущенко презентував Енергетичну стратегію України до 2050 року.

А міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович представила стратегію соціального розвитку.

НБУ прорахував економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС.

В ООН підрахували, скільки в середньому українська сім'я провела без світла через дії рф.

Ситуація на Запорізькій АЕС. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який днями приїхав на окуповану Запорізьку АЕС, заявив що ситуація на станції «вкрай Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який днями приїхав на окуповану Запорізьку АЕС, заявив що ситуація на станції «вкрай нестабільна ». За інформацією МАГАТЕ, зараз до потенційних небезпек, з якими стикається станція, належить те, що Запорізька АЕС залежить від єдиної на цю мить діючої лінії електропередачі на 750 кВ, яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.

ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах. ПриватБанк почав ПриватБанк почав здійснювати обмін валют для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами регулятора. Також з 20 червня ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

«Нова пошта» невдовзі запрацює в Німеччині. Українська логістична компанія «Нова пошта» планує Українська логістична компанія «Нова пошта» планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.

Житло в Туреччині подорожчало на 161%. За даними Центрального банку Турецької Республіки (ЦБРТ), За даними Центрального банку Турецької Республіки (ЦБРТ), минулого року середня ціна на житло у країні зросла на 160,6%. Це було найбільше зростання за багато років. Наприклад, у 2019 році вартість «квадрата» зросла всього на 2,9%, порівнюючи з 32,6% і 64% у 2020 та 2021 роках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.