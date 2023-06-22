Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно — Finance.ua

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Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно

Особисті фінанси
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Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно
Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно
Українці у Польщі мають право на отримання безкоштовної профільної освіти у цій країні. Навчатися та отримати відповідний диплом можуть також люди із тимчасовим захистом.
Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні, повідомляє Мінреінтеграції.
У Міністерстві освіти та науки Польщі роз’яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безкоштовно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.

Хто може вступити

Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.
Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.
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Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які затребувані на ринку праці.

Серед професій, які можна здобути:

  • зубний технік та асистент стоматолога,
  • масажист,
  • технік-інформатик,
  • бухгалтерський облік,
  • асистент учителя у початковій школі,
  • декоратор,
  • дієтолог,
  • фітнес-інструктор, майстер манікюру, стиліст.
Для навчання потрібне базове володіння польською мовою.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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