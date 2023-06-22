Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно — Finance.ua

Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Яким професіям українські біженці у Польщі можуть навчатися безкоштовно

Українці у Польщі мають право на отримання безкоштовної профільної освіти у цій країні. Навчатися та отримати відповідний диплом можуть також люди із тимчасовим захистом.

Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні, повідомляє Мінреінтеграції.

У Міністерстві освіти та науки Польщі роз’яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безкоштовно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.

Хто може вступити

Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.

Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.

Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які затребувані на ринку праці.

Серед професій, які можна здобути:

зубний технік та асистент стоматолога,

масажист,

технік-інформатик,

бухгалтерський облік,

асистент учителя у початковій школі,

декоратор,

дієтолог,

фітнес-інструктор, майстер манікюру, стиліст.

Для навчання потрібне базове володіння польською мовою.

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