Ситуація на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна — гендиректор МАГАТЕ Сьогодні 11:29 — Енергетика

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який днями приїхав на окуповану Запорізьку АЕС , заявив що ситуація на станції «вкрай нестабільна».

«Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній катастрофі. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи», — йдеться у заяві Гроссі, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що в організації знають про інформацію щодо замінування в районі водойми-охолоджувача АЕС. Під час візиту Гроссі мін виявлено не було, проте агентству відомо про розміщення мін всередині станції та по її периметру.

«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою», — заявив Гроссі.

Наголошується, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів у скидному каналі Запорізької теплоелектростанції. Також ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще доступна, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

За інформацією МАГАТЕ, зараз до потенційних небезпек, з якими стикається станція, належить те, що Запорізька АЕС залежить від єдиної на цю мить діючої лінії електропередачі на 750 кВ, яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.

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УНІАН За матеріалами:

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