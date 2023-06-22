Данилишин розповів про стан валютного ринку та фінансового сектору — Finance.ua
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Данилишин розповів про стан валютного ринку та фінансового сектору

Валюта
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Данилишин розповів про стан валютного ринку та фінансового сектору
Данилишин розповів про стан валютного ринку та фінансового сектору
Помітне збільшення попиту на іноземну валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі незначного скорочення її пропозиції минулого тижня обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 436 млн доларів США (порівняно із 278 млн доларів США тижнем раніше).
Про це повідомив Голова Ради НБУ, академік НАН України, завідувач кафедрою КНЕУ ім. В. Гетьмана Богдан Данилишин.
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При цьому, хоча дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами і скоротився у квітні, проте залишається суттєвим фактором тиску на обмінний курс гривні.
Так, рахунок поточних операцій у квітні другий місяць поспіль було зведено із профіцитом (285 млн доларів США), що дозволило скоротити від'ємне сальдо ПР з початку року до 597 млн доларів США.
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Це стало можливим завдяки скороченню дефіциту торгівлі товарами і послугами до 2,4 млрд. доларів США у квітні (-11,8 млрд. доларів США з початку року), стійким надходженням з оплати праці (+1,0 млрд. доларів США у квітні, +3,9 млрд. доларів США з початку року), а також трансфертів (переважно до сектору загальнодержавного управління) з-за кордону (+2,1 млрд. доларів США у березні, +8,7 млрд. доларів США з початку року). Імпорт послуг за статтею «Подорожі» скоротився до найнижчого рівня з початку широкомасштабних воєнних дій на території України (1,3 млрд. доларів США у квітні).

Фінансовий сектор

За даними Національного банку у січні-травні 2023 року чистий прибуток банківської системи збільшився до 53,6 млрд. гривень (+9,6 млрд. грн у травні), що у 2,2 рази більше, ніж за відповідний період 2021 року.
Чисті процентні доходи банків за 5 місяців 2023 року становили 77,6 млрд. гривень (+41% YOY), чисті комісійні доходи — 20,8 млрд. гривень (+22% YOY) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків.
Рентабельність активів банків за січень-травень 2023 р. становила 5,3%, капіталу — 53,9%.
Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами травня становили 20,80% для регулятивного та 14,25% - для основного капіталу банків. Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до майже 660 млрд грн, з яких близько 2/3 — у депозитних сертифікатах НБУ.
Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту та відплив готівки у позабанківський обіг зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування, заборгованість за якими скоротилася до 5,7 млрд. грн (без урахування неплатоспроможних банків) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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