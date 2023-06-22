«Нова пошта» невдовзі запрацює в Німеччині: українцям обіцяють дати роботу — Finance.ua

«Нова пошта» невдовзі запрацює в Німеччині: українцям обіцяють дати роботу Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

«Нова пошта» невдовзі запрацює в Німеччині: українцям обіцяють дати роботу

Українська логістична компанія «Нова пошта» планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.

Відділення «Нової пошти» запрацює у Берліні за такою адресою: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10 117.

Керівництво компанії продовжує втілювати план розвитку бізнесу на міжнародній арені. Друге відділення планують відкрити у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у десяти містах ФРН.

Ціна доставки посилок буде такою:

до 2 кг — 12 євро;

до 10 кг — 20 євро;

до 30 кг — 30 євро.

Бізнес-клієнтам, які замовляють послуги від 100 євро на місяць, встановлені знижки.

Графік роботи офісу:

у будні — з 8:00 до 20:00;

у вихідні — з 09:00 до 18:00.

Робота для українців

Раніше у компанії зауважували, що в німецьких офісах операторами працюватимуть також українці. Обіцяли проінформувати про це на офіційній сторінці.

«Зараз там перебуває понад мільйон українців. Тому запрошуємо до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — повідомили у компанії.

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