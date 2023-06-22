Енергетична стратегія до 2050 року: як Україна допоможе Європі позбутися залежності від росії — Галущенко — Finance.ua

Енергетична стратегія до 2050 року: як Україна допоможе Європі позбутися залежності від росії — Галущенко Сьогодні 14:34 — Енергетика

Під час Конференції з відновлення України, що триває у Лондоні, міністр енергетики України Герман Галущенко презентував Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Очільник Міненерго наголосив, що внаслідок безпрецедентних військових злочинів росії щодо об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури українська енергосистема перебуває у досить складних умовах: тривають щоденні прицільні обстріли енергооб'єктів і мереж, досі окупована ЗАЕС, яка давала системі 6 ГВт потужності, крім того, російський теракт знищив Каховську ГЕС.

Водночас енергетики проводять масштабну ремонтну кампанію, відновлюючи енергооб'єкти і готуючись до наступного опалювального сезону, який так само може пройти в умовах російських прицільних атак.

«Зараз ми проводимо ремонти і відновлюємо об'єкти. Здійснюються заходи для зміцнення стійкості енергосистеми до військових викликів. Ми готуємось до наступної війни на енергетичному фронті, яка може початися наступної зими. Цієї зими ми виграли війну, ми виграємо і наступної», - переконаний Герман Галущенко.

Очільник Міненерго закликав цивілізовані країни підтримати Україну у протидії агресору, посилюючи санкції і не дозволяючи росії повернутися на енергетичні ринки цивілізованого світу. Так само ядерна галузь держави-терориста мусить бути покарана за нехтування і порушення базових принципів ядерної і радіаційної безпеки.

Міністр наголосив, що Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає відновлення енергетичного сектору за найсучаснішими технологіями, зміцнення стійкості системи та посилення енергетичної безпеки України і європейського континенту в цілому.

Ключове завдання стратегії - перетворення України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки виробленій в Україні чистій енергії.

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«Оскільки Україна має стати членом ЄС, наш енергетичний сектор має стати невід'ємною частиною енергетичних ринків та цілей безпеки ЄС. ЄС може покластися на Україну: ми готові запропонувати європейським партнерам зелену і чисту електроенергію, найбільші в Європі підземні газові сховища, потенціал для виробництва водню та виробництво енергетичного обладнання не лише для відновлення України, а й для енергетичного переходу Європи в цілому», — зазначив міністр.

Герман Галущенко наголосив, що для залучення інвесторів навіть в умовах війни українська влада ухвалює рішення, які дозволять провести реформи і лібералізувати енергетичний ринок.

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Енергетична стратегія передбачає кілька сценаріїв розвитку безпеки та економіки, які залежать від термінів закінчення війни, темпів зростання ВВП, демографічної ситуації та інтеграції України до Європейського Союзу.

Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації - до 140 ГВт, сонячної - до 94 ГВт, накопичувачів енергії (еnergy storage) — до 38 ГВт, атомної генерації - до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей — до 18 ГВт, гідрогенерації - до 9 ГВт.

Загалом інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей складають $383 млрд

Зокрема вітрової генерації - $134 млрд,

сонячної - $62 млрд,

водневих технологій — $72 млрд,

energy storage — $25 млрд,

атомної генерації - $80 млрд і систем передачі - $5 млрд, гідроенергетики — $4,5 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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