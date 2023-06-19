Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня — Finance.ua

Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня Сьогодні 19:45 — Енергетика

Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує встановити граничні ціни на ринку електроенергії у діапазоні 2714−5428 грн за МВт·год з 30 червня.

Це випливає з порядку денного засідання, запланованого на 26 червня, і відповідного проекту постанови.

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Документ передбачає максимальні граничні ціни на ринку «на добу вперед» (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР):

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 24:00) у розмірі 2714 грн за МВт·год;

для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) — 5428 грн за МВт·год.

Мінімальна гранична ціна пропонується на рівні 1152,08 грн за МВт·год.

Щодо балансуючого ринку максимальну граничну ціну запропоновано у розмірі 125% від ціни РДВ, встановленої оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн за МВт·год.

НКРЕКП додала, що проект постанови підготовлено з урахуванням пропозицій «Оператора ринку» та «Укренерго», а також за результатами відкритого обговорення.

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