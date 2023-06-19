Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня

Енергетика
32
Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
Енергорегулятор запропонував встановити граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує встановити граничні ціни на ринку електроенергії у діапазоні 2714−5428 грн за МВт·год з 30 червня.
Це випливає з порядку денного засідання, запланованого на 26 червня, і відповідного проекту постанови.
Читайте також
Документ передбачає максимальні граничні ціни на ринку «на добу вперед» (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР):
  • для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 24:00) у розмірі 2714 грн за МВт·год;
  • для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) — 5428 грн за МВт·год.
Мінімальна гранична ціна пропонується на рівні 1152,08 грн за МВт·год.
Щодо балансуючого ринку максимальну граничну ціну запропоновано у розмірі 125% від ціни РДВ, встановленої оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн за МВт·год.
Місце для вашої реклами
НКРЕКП додала, що проект постанови підготовлено з урахуванням пропозицій «Оператора ринку» та «Укренерго», а також за результатами відкритого обговорення.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.