Ціни на пальне в Україні пішли вгору, але не скрізь — Finance.ua

Ціни на пальне в Україні пішли вгору, але не скрізь Сьогодні 19:44 — Енергетика

В Україні почали зростати роздрібні ціни на пальне, 19−20 червня окремі мережі підвищили його вартість на 0,5−2 грн/л, в очікування підвищення податків з 1 липня.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зазначається, що деякі мережі, почали готуватися до повернення довоєнних акцизів на пальне. Наприклад, мережа Prime підняла розцінки на дизпальне на 1 грн, а бензин А-95 — на 50 копійок, до 41 та 43 грн за літр відповідно.

Мережа VST збільшило ціну не бензин на 2 грн, до 44,10 грн за літр, на ДП на 1,48 грн, до 40,30 грн за літр.

При цьому, більшість мереж все ж залишились розцінки незмінними. А деякі продовжили їх знижувати.

Зокрема на 2 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95 з покращеними показниками — 42,99 грн/л, ДП — 39,99 грн/л.

На 2 грн/л пальне також здешевшало на станціях VostokGaz, мережа «Маркет» знизила ціни на 1−15 грн/л, «БРСМ-Нафта» — на 0,05−0,68 грн/л.

Таким чином, середня ціна бензину в Україні а останні дні знизилась на 20 копійок і склала 44,56 грн за літр.

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УНІАН За матеріалами:

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