В ООН підрахували, скільки в середньому українська сім'я провела без світла через дії рф — Finance.ua

В ООН підрахували, скільки в середньому українська сім'я провела без світла через дії рф Сьогодні 10:15 — Енергетика

Українці із початку російських масованих обстрілів в жовтні і до кінця 2022 року загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії. Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 20 червня.

«Пересічне українська домогосподарство загалом мало витримати п’ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних «Укренерго», — йдеться у звіті

При цьому в організації вважають, що здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61 відсоток протягом року. Із загальної кількості 75 енергоблоків 6 були знищено, 16 пошкоджено, 1 перебуває під тимчасовим військовим контролем рф, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

Крім того, літня ремонтна кампанія на атомних енергоблоках може спричинити дефіцит електрики в країні.

«Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії», — вважають експерти.

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УНІАН За матеріалами:

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