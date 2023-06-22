Українці у Литві: де працюють і скільки заробляють — Finance.ua

Українці у Литві: де працюють і скільки заробляють
Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні. Таким чином мають намір заповнити місця у галузях, де бракує робочих рук. Служба зайнятості Литви повідомляє, що за трудовими договорами в країні працюють 25 600 громадян України.
Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 000). Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.
У Міграційній платформі EWL дослідили, яку роботу найчастіше пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві.
Популярні вакансії
Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і не вимагається знання литовської мови. Вони подібні до простої фізичної роботи, яку пропонують у Польщі.
Натомість мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську — це 840 євро брутто (34 тис.грн.) У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис. грн).
Середня зарплату у Литві у 2022 році складала 1666 євро брутто (67,3 тис. грн). Для порівняння у Польщі - 1225 євро брутто (49,5 тис. грн).
Брак кадрів у Литві декларують роботодавці у сфері послуг, готелярстві, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі.
Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві:
- Виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата — від 750 євро нетто (30,2 тис. грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000 - 1300 євро нетто (40,3−52,5 тис.грн.)
- Робота на м’ясних підприємствах, пов’язана з нарізкою, упакуванням і маркуванням м’ясних виробів. Залежно від підприємства зарплата — 680−850 євро (27,5−34,3 тис.грн.)
- Сезонні вакансії, як наприклад, у сфері обслуговування. Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис. грн), робота у пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис. грн) або робота на висаджуванні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис. грн).
- Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону. На таких вакансіях пропонують зарплату 1100−1500 євро (44,4−60,6 тис. грн). Така робота вимагає навичок і знання мови.
«Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, преміями, пропонують безкоштовне харчування (одно- чи дворазове). Литва є також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно зекономити на витратах. Наприклад, працюючи у Нідерландах, на житло слід відкладати 400−500 євро. Хоч середня зарплата у Литві менше за виплати у країнах з більш заможною економікою, але грошові заохочення з боку і роботодавців, і держави дозволяють українцям заробити більше», — розповідає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформі EWL.
За словами експертів, це має певний ефект. Опитування Служби зайнятості Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.
Допомога від держави
Влада Литви надає українцям, які мають тимчасовий захист:
- одноразову допомогу у розмірі 300 євро,
- картки на купівлю харчування по 20 євро на тиждень, 80 євро на місяць.
Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. Це допомагає розв’язати проблему нестачі кадрів, як і прості процедури легалізації в країні.
Легалізація у Литві
Литва, як і інші країни ЄС, надає біженцям з України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.
«На даний момент навіть ті громадяни України, які останній рік перебували в інших країнах ЄС і знаходилися під їхнім захистом (наприклад, у Чехії або Німеччині) можуть без проблем отримати тимчасовий захист в Литві. Прихисток оформлюється на місці перед початком роботи», — розповідає Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформі EWL.
Мовне питання
Також у працевлаштуванні на просту фізичну роботу допомагає відсутність мовного бар'єру. У Литві можна порозумітися російською. Натомість, литовська влада планує спонукати українців до вивчення литовської мови.
«Знання литовської мови знадобиться для працевлаштування на висококваліфіковану роботу. Це важливо для українців, які хочуть працювати в Литві за фахом», — твердить Марцін Колодзейчик.
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Раніше Литовська Служба зайнятості повідомляла, що за результатами анонімного опитування українців, які скористалися її послугами, у майбутньому 34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні. Зараз на її платформі зареєстровано 9 900 вакансій. На 2 600 позицій роботодавці готові прийняти українців.
За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість на 400 млн євро — 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.
Станом на березень у Литві зареєстровано близько 42 000 українських біженців.
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