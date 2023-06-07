Литва відправить допомогу Україні у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС — Finance.ua
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Литва відправить допомогу Україні у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС

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Литва оголосила про наміри відправити гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.
Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на LRT.
«Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні», — сказала вона.
Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.
Також країна готується до можливого збільшення кількості біженців з України.
Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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