Литва відправить допомогу Україні у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС — Finance.ua

Литва відправить допомогу Україні у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС Сьогодні 19:45

Литва оголосила про наміри відправити гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на LRT.

«Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні», — сказала вона.

Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.

Також країна готується до можливого збільшення кількості біженців з України.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Економічна Правда За матеріалами:

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