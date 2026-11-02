День фінансів: курс гривні до кінця 2026 року та податки за продажі через цифрові платформи

У понеділок, 2 листопада, розповімо, як визначатиметься сума податку за продажі через цифрові платформи та що буде з гривнею до кінця 2026 року.

💼 Війна змусила багатьох українців почати все спочатку — в іншому місті, з новими обставинами та без звичних джерел доходу. Ветеранам після повернення до цивільного життя також нерідко доводиться шукати нові можливості для заробітку. Щоб і ті, й інші більше розуміли, які можливості доступні в Україні, та де шукати допомогу — Finance.ua, в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів , підготував матеріал про програми для ВПО та ветеранів, який допоможе:

здобути нову професію;

знайти роботу;

отримати фінансування на власну справу;

користуватися доступними компенсаціями.

Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — ми охопили усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.

👉 Ще більше про доступні програми підтримки та соціальні виплати — у наших матеріалах спецпроєкту «Фінансова опора» за посиланням.

Валютний ринок

На початку останнього тижня жовтня офіційний курс долара спочатку помітно зріс, а наприкінці тижня дещо знизився. На початку листопада валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься під тиском , однак підстав очікувати різкої й неконтрольованої зміни курсу долара наразі недостатньо.

Чистий продаж валюти Національним банком у жовтні 2026 року становив 5,997 млрд доларів. Це на 9% більше від обсягу чистого продажу у вересні (5,519 млрд доларів) і є найбільшим обсягом у поточному році.

Середньоденний чистий попит на валюту за безготівковими операціями у жовтні становив $182 млн, у перші дві декади — $172 млн, однак за останні п’ять торгових днів зріс до $230 млн. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив тиск на гривню зростанням бюджетних видатків одночасно зі скороченням пропозиції валюти з боку агропромислового комплексу та металургії.

💵 До кінця 2026 року курс гривні залежатиме одразу від кількох груп чинників: політики Національного банку, потреб державного бюджету, обсягів міжнародної фінансової допомоги, ситуації на валютному ринку та стану української економіки. Водночас долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів.

У новій статті розглянемо основні фактори, що стосуються курсу національної валюти, та оцінимо їхню важливість та ступінь впливу:

Податки за продажі через цифрові платформи

З 1 січня 2027 року в Україні зміниться порядок оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Якщо фізична особа продає товари на кількох онлайн-майданчиках і перевищує встановлені законом пороги доходу, податкова зможе самостійно визначити суму податкового зобов’язання.

У Києві починають подавати тепло

У столиці розпочинають подавати тепло до житлових будинків. На запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно до тижня. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50% соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.

Перший внесок та додаткові витрати за програмою єОселя

Сума, яку потрібно накопичити для купівлі квартири за програмою єОселя, суттєво відрізняється залежно від міста. Крім першого внеску, покупцеві потрібно передбачити кошти на оформлення іпотеки: банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса, страхування та інші платежі. Найбільший середній перший внесок за найдешевше житло на первинному ринку потрібен у Львові — 904 тис. грн. Найменша сума серед досліджених міст у Запоріжжі, де достатньо 174 тис. грн.

Грошові перекази з-за кордону

У вересні 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну зменшився на 6% порівняно з аналогічним місяцем торік і становив $0,6 млрд. Від початку повномасштабної війни щомісячні надходження скоротилися вдвічі. Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 6,8%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 2,2%.

Відкриття та закриття ФОПів

За час повномасштабної війни в Україні побільшало на 260 тисяч активних фізичних осіб — підприємців. Водночас зростає і кількість закритих бізнесів. Найбільше активних ФОПів за роки вторгнення зареєстрували протягом 2023 року — 306,5 тисячі, а найменше у 2022 році — 199,8 тисячі. Найбільше ж закритих ФОПів нараховується у 2025 році — 280,3 тисячі. Найменше — у 2022: 189,3 тисячі.

Крім того, українці, які раніше закривали власну справу, дедалі частіше повертаються до підприємництва . За неповний 2026 рік кількість повторних реєстрацій ФОП уже перевищила показник за весь минулий рік.

До речі, аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій про їхніх власників. З’ясувалося, що 1 299 діючих торговельних марок належать російським власникам, а ще 312 мають серед співвласників білоруських фізичних або юридичних осіб.

Правила оформлення водійських прав

З 1 листопада в Україні діють нові правила для водіїв, яким через стан здоров’я потрібен адаптований автомобіль. Тепер лікар визначатиме потребу в пристосуванні авто, а конкретне обладнання — уповноважені працівники сервісних центрів МВС. Під час медичного огляду лікар оцінюватиме стан здоров’я людини та зазначатиме в медичній довідці, чи потребує вона адаптації автомобіля для безпечного керування.

Фізична ідентифікація для пенсіонерів-ВПО