Литва заборонила продавати нерухомість росіянам — Finance.ua

Литва заборонила продавати нерухомість росіянам Сьогодні 19:14 — Нерухомість

Литва заборонила продавати нерухомість росіянам

Парламент Литви ухвалив рішення заборонити громадянам росії купувати нерухомість, пославшись на ризики для національної безпеки.

Про це пише Reuters.

Заборона діятиме до 2024 року, але не пошириться на росіян, які отримали посвідку на проживання в країні.

Також литовські парламентарі призупинили видачу нових віз громадянам росії та білорусі.

При цьому росіяни та білоруси, які мають інші документи, наприклад, раніше видані візи, проходитимуть на кордоні «індивідуальні розширені перевірки», щоб визначити, чи становлять вони загрозу нацбезпеці.

За словами заступника міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, переважна більшість громадян росії підтримує агресивні воєнні дії країни і не робить кроків, щоб їх зупинити. Тому вони поділяють відповідальність, наголосила політик, представляючи законопроект.

Нагадаємо, за рік дії безпрецедентних санкцій росія змогла накопичити і приховати за кордоном активів близько $80 млрд. Ці кошти можуть стати метою для країн, які підтримують відновлення України за рахунок рф.

УБР За матеріалами:

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