Україна та Литва домовились про спрощений обмін посвідчень водія — Finance.ua

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Україна та Литва домовились про спрощений обмін посвідчень водія

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Україна та Литва домовились про спрощений обмін посвідчень водія
Україна та Литва домовились про спрощений обмін посвідчень водія
Міністри внутрішніх справ України та Литви Ігор Клименко та Агне Білотайте в середу підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Про це повідомила пресслужба МВС України.
Угода передбачає, що громадяни України, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

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А громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.
Для такого обміну слід подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

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«Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою», — повідомив Клименко.

Довідка Finance.ua:

  • українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення. Адреси зібрали тут;
  • до речі, з 23 травня в Дії запрацювала нова послуга — обміну та відновлення посвідчення водія. З її запуском Україна стала першою країною Європи, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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