Україні перерахували чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу — Finance.ua

Україні перерахували чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Україні перерахували чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу

Європейський союз перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України у відважній боротьбі за свободу. Буде більше — ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу», — повідомила фон дер Ляєн.

Довідка Finance.ua:

Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 мільярдів євро;

очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов;

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярди євро у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі 1,5 мільярда євро було виділено у березні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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