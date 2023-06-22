Житло в Туреччині подорожчало на 161%: скільки коштує та хто купує (інфографіка) — Finance.ua

Житло в Туреччині подорожчало на 161%: скільки коштує та хто купує (інфографіка) Сьогодні 13:20 — Нерухомість

Українці потрапили до топ-3 нерезидентів за кількістю придбаної нерухомості у Туреччині. Такі результати місцевого ринку у травні оприлюднив турецький Інститут статистики.

Ціни на житло в Туреччині + 190% за рік

За даними Центрального банку Турецької Республіки (ЦБРТ), минулого року середня ціна на житло у країні зросла на 160,6%. Це було найбільше зростання за багато років. Наприклад, у 2019 році вартість «квадрата» зросла всього на 2,9%, порівнюючи з 32,6% і 64% у 2020 та 2021 роках.

За даними платформи Endura, яка відстежує цінову динаміку на ринку нерухомості, станом на початок року середня ціна квадратного метра в Туреччині склала $778 (14 693 турецьких ліри), середня вартість нерухомості — $101 255 (1,9 мільйона турецьких лір).

Така динаміка пояснюється рекордними темпами інфляції і обвалом місцевої валюти. За результатами минулого року, споживчі ціни зросли на 64% (за підсумками травня цього року інфляція сповільнилася до 39,6%), ліра девальвувала на 40%. Відповідно, зростала собівартість будівництва, первинка йшла вгору, а за нею підтягувалася й вторинка.

Але вартість житла ставила цінові рекорди й у доларовому еквіваленті. Банк міжнародних розрахунків (BIS) зафіксував реальне зростання цін на житло в 14 із 58 досліджуваних країн (станом на останній квартал 2022 р.). При цьому лідером зростання виявилася Туреччина, де ціни на житлову нерухомість в доларовому еквіваленті зросли на 51%.

Вирішальним став наплив іноземців у 2022 році, насамперед — росіян, для яких Туреччина залишилася однією з небагатьох країн, яка дає можливість облаштуватись громадянам країни-терориста. Також активно обживалися у Туреччині й українці. Саме ці обставини дозволили продавцям не обмежувати себе у виставленні прайсів.

За даними Турецького статистичного інституту, громадяни рф, які стали головними іноземними покупцями турецької нерухомості у 2022 році, придбали 16 312 житлових об'єктів. Це утричі перевищує показники 2021 року.

Українці стали власниками 2 574 будинків, зайнявши у ренкінгу головних покупців 6 місце. Для порівняння: у 2021 році громадяни України придбали тут 1 246 житлових об'єктів, а у 2020 — лише 771.

Наші співгромадяни продовжують збільшувати свою присутність на ринку турецької нерухомості: за результатами травня, вони вже війши до топ-3 головних покупців житла серед нерезидентів, оформивши 175 угод.

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