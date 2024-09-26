День фінансів: вплив підвищення податків на ціни, пакет допомоги від США, новий прогноз ЄБРР — Finance.ua

День фінансів: вплив підвищення податків на ціни, пакет допомоги від США, новий прогноз ЄБРР Сьогодні 17:34

В четвер, 26 вересня, йшлося про таке:

Пакет допомоги від США. 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів. Про це 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

При цьому G7 ухвалила декларацію щодо підтримки України.

Прогноз зростання економіки України від ЄББР. Прогноз зростання для України Прогноз зростання для України залишається незмінним і становить 3% на 2024 рік, але його було переглянуто вниз на 1,3 відсоткових пункти до 4,7 відсотка на 2025 рік через пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, які обмежили виробництво.

Також понад 30 країн та ЄС готові відбудувати Україну після війни.

Підвищення податків і ціни в Україні. Заплановане в Україні Заплановане в Україні підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.

Від чого буде залежати зміна курсу долара: відповідь НБУ.

Підвищення податків суттєво не вплине на настрої інвесторів — так думають в Мінекономіки.

Кадрова криза. Аналітики платформи з працевлаштування «OLX Робота» Аналітики платформи з працевлаштування «OLX Робота» провели опитування, в межах якого, зокрема, запитали у роботодавців про їхні дії у разі погіршення кадрової нестачі в Україні. Більшість бізнесів під впливом зростаючого дефіциту на ринку праці сфокусуються на кандидатах, які раніше часто зазнавали дискримінації при працевлаштуванні, як-от пенсіонери, молодь без досвіду роботи тощо.

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Максимальні пенсії. В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відповідно до правил, розмір такої пенсійної виплати обмежений і не може бути вищий за десять прожиткових мінімумів, затверджених для осіб, які втратили працездатність.

Кредити на житло. Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс. Про це свідчать дані щомісячного Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

А експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року.

Міжконтинентальні авіарейси. Авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами. Про це Авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами. Про це повідомив директор з маркетингу «Нової пошти» Павло Даніман.

Перереєстрація авто через «Дію». В Україні через «Дію» вже перереєстровано 170 тисяч транспортних засобів. Про це в В Україні через «Дію» вже перереєстровано 170 тисяч транспортних засобів. Про це в інтерв’ю сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко: «Це насправді досить великий і суттєвий відсоток».

До речі, сьогодні у статті Finance.ua йдеться про те, для чого потрібне тонування скла та які існують його види. Також проінформуємо вас про те, яке тонування заборонене в Україні та Європі, а з яким тонуванням, навпаки, легко можна виїжджати за кордон.

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