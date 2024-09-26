День фінансів: вплив підвищення податків на ціни, пакет допомоги від США, новий прогноз ЄБРР — Finance.ua

День фінансів: вплив підвищення податків на ціни, пакет допомоги від США, новий прогноз ЄБРР
В четвер, 26 вересня, йшлося про таке:
Пакет допомоги від США. 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- При цьому G7 ухвалила декларацію щодо підтримки України.
Прогноз зростання економіки України від ЄББР. Прогноз зростання для України залишається незмінним і становить 3% на 2024 рік, але його було переглянуто вниз на 1,3 відсоткових пункти до 4,7 відсотка на 2025 рік через пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, які обмежили виробництво.
- Також понад 30 країн та ЄС готові відбудувати Україну після війни.
Підвищення податків і ціни в Україні. Заплановане в Україні підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.
- Від чого буде залежати зміна курсу долара: відповідь НБУ.
- Підвищення податків суттєво не вплине на настрої інвесторів — так думають в Мінекономіки.
Кадрова криза. Аналітики платформи з працевлаштування «OLX Робота» провели опитування, в межах якого, зокрема, запитали у роботодавців про їхні дії у разі погіршення кадрової нестачі в Україні. Більшість бізнесів під впливом зростаючого дефіциту на ринку праці сфокусуються на кандидатах, які раніше часто зазнавали дискримінації при працевлаштуванні, як-от пенсіонери, молодь без досвіду роботи тощо.
🧐Досліджуйте економічні досягнення нашої держави в інтерактивній мапі економічних фактів та рекордів усіх регіонів України:
Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України 🇺🇦
Максимальні пенсії. В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відповідно до правил, розмір такої пенсійної виплати обмежений і не може бути вищий за десять прожиткових мінімумів, затверджених для осіб, які втратили працездатність.
Кредити на житло. Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
- А експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року.
Міжконтинентальні авіарейси. Авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами. Про це повідомив директор з маркетингу «Нової пошти» Павло Даніман.
Перереєстрація авто через «Дію». В Україні через «Дію» вже перереєстровано 170 тисяч транспортних засобів. Про це в інтерв’ю сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко: «Це насправді досить великий і суттєвий відсоток».
До речі, сьогодні у статті Finance.ua йдеться про те, для чого потрібне тонування скла та які існують його види. Також проінформуємо вас про те, яке тонування заборонене в Україні та Європі, а з яким тонуванням, навпаки, легко можна виїжджати за кордон.
Із яким тонуванням авто можна виїжджати за кордон🚙
Поділитися новиною