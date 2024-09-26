Експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року — Finance.ua

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Експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року

Нерухомість
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Експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року
Експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року
До кінця року очікується зростання курсу долара на 2 грн, що призведе до подорожчання нового житла. Експерт радить забудовникам переглянути інвестиційні стратегії через зниження купівельної спроможності населення.
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До кінця року прогнозується зростання валютного курсу приблизно на 2 гривні за один долар. Це ускладнить ситуацію на ринку нерухомості — нове житло здорожчає, а купівельна спроможність населення знизиться. Тому забудовникам варто переглянути свої інвестиційні стратегії.
Таку думку висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
ВР почала розгляд проєкту Держбюджету на 2025 рік. Депутати мають час до 1 жовтня для внесення пропозицій, а перше голосування відбудеться до 20 жовтня. У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар. Олена Сосєдка раніше прогнозувала, що курс долара продовжить зростати, до початку 2025 року ціна валюти може вирости приблизно на 2 гривні.
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Зростання курсу долара до прогнозованого рівня 43−44 гривень за один долар у 2024 році матиме суттєвий вплив на ринок нерухомості в Україні. Перш за все, це призведе до збільшення вартості будівельних матеріалів, більшість з яких імпортується, що підніме собівартість будівництва. У результаті нові житлові та комерційні об’єкти можуть стати менш доступними для широкого кола покупців.
Окрім того, за її словами, девальвація національної валюти зазвичай змушує інвесторів і забудовників обережніше підходити до нових проєктів через зростання ризиків та нестабільність доходів.

Довідка Finance.ua:

  • Житло в передмісті Києва приваблює покупців завдяки значно нижчим цінам порівняно зі столицею. Крім того, передмістя часто пропонує комфортніші умови проживання завдяки новим забудовам, кращій інфраструктурі та сприятливішій екології, ніж бюджетні варіанти в Києві.
  • Понад 540 тис. оголошень із продажу житла на вторинному ринку було опубліковано на платформі OLX у січні-серпні 2024 року, що на 19,5% вище за аналогічний період 2023 року, медіанна ціна зросла на 12,5% - до 1,77 млн грн.
  • Станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців. Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За матеріалами:
УНН
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