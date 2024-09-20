Середні ціни на житло на вторинному ринку у 2024 році — дані OLX Сьогодні 17:07 — Нерухомість

Середні ціни на житло на вторинному ринку у 2024 році — дані OLX

Понад 540 тис. оголошень із продажу житла на вторинному ринку було опубліковано на платформі OLX у січні-серпні 2024 року, що на 19,5% вище за аналогічний період 2023 року, медіанна ціна зросла на 12,5% - до 1,77 млн грн.

Про це повідомила пресслужба OLX у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Де найбільше оголошень

2023 року найбільше оголошень із продажу житла було опубліковано в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Водночас кількість відгуків на оголошення відрізняється за областями. Наприклад, у Київській області цей показник — 7,9 відгуків на оголошення, у Черкаській області — у середньому 22 відгуки. Середнє значення по країні — 9,5 відгуків на одне оголошення.

У 2024 році ситуація з регіонами, де найбільше оголошень, не змінилася. Підвищений (порівняно з іншими регіонами) попит спостерігається в Чернівецькій (15 відгуків на оголошення), Черкаській (17), Волинській (25) областях тощо. Середнє значення по країні — 7,9 відгуків на одне оголошення.

Серед регіонів, де найбільше оголошень з продажу, — Запоріжжя та Харківщина, де кількість оголошень з продажу житла зросла на 64% та 34% відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середні ціни на вторинне житло

Медіанна вартість на житло на вторинному ринку 2024 року становить 1,77 млн грн, що на 12,5% більше за показник 2023 року.

Тільки в трьох регіонах вартість квартири на вторинному ринку перевищує 2 млн грн:

Київщина (2,8 млн);

Львівщина (2,4 млн);

Чернівецька область (2 млн).

Близько цього рівня вартість квартири на Закарпатті — 1,96 млн грн.

Найдоступніші квартири в прифронтових областях — Харківська (988 тис.), Запорізька (951 тис.), Сумська (871 тис.), Херсонська (807 тис.).

Водночас зростання медіанної вартості за рік триває в безпечніших регіонах на заході та в центрі країни, дещо зросли ціни на півночі. Водночас на Харківщині та Херсонщині ціна на квартири на вторинному ринку знизилася. Наразі спостерігається підвищення попиту на житло в центральних областях України.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані дослідження OLX, майже половина опитаних українців зазначили, що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант;

аналітики ЛУН повідомили, що в Україні за період січень-червень 2024 року спостерігається суттєве зростання обсягів введеного в експлуатацію житла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.