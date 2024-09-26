Що робитимуть підприємці, коли кадрова криза загостриться — результати опитування Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Що робитимуть підприємці, коли кадрова криза загостриться — результати опитування

Аналітики платформи з працевлаштування «OLX Робота» провели опитування, в межах якого, зокрема, запитали у роботодавців про їхні дії у разі погіршення кадрової нестачі в Україні.

Про це пише The Page.

Як з’ясувало опитування «OLX Робота», більшість бізнесів під впливом зростаючого дефіциту на ринку праці сфокусуються на кандидатах, які раніше часто зазнавали дискримінації при працевлаштуванні, як-от пенсіонери, молодь без досвіду роботи тощо.

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«Наразі роботодавець дивиться на кандидатів, як на представників різних соціальних груп. І часто це власне і є можливість вирішити кадрову кризу за допомогою більш активного залучення соціально вразливих верств населення. Тобто, простішими словами, таким шляхом бізнес і роботодавці приходять до інклюзивності, що не було раніше притаманно ринку праці України», — зазначила на презентації дослідження Марія Абдулліна, керівниця категорій «OLX Работа» та «Послуги».

Крім того, заради утримання і залучення персоналу роботодавці підвищують зарплати, які з серпня 2023 року по серпень 2024 року в середньому по Україні зросли на 19%.

Інфографіка: OLX

Проте 18% опитаних обрали опцію «Інше». Тут більшість респондентів деталізували, що у разі погіршення ситуації з кадрами «будуть вимушені закривати бізнес». Бо вже зараз, коли ми, наприклад, скаржимося на погіршення якості сервісу, неквапливий персонал або відсутність певних позицій у меню закладу, часто за цим стоїть саме дефіцит кадрів. Якщо негативний тренд посилиться, деякі бізнеси дійсно будуть змушені зупинятися, принаймні тимчасово.

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Більше половини опитаних «OLX Робота» бізнесів вже зіткнулися з дефіцитом персоналу у своїй сфері. Під кадровою кризою тут маються на увазі проблеми з пошуком працівників і закриттям вакансій.

Інфографіка: OLX

В найближче майбутнє більшість роботодавців дивиться без особливого оптимізму. Бо на думку 65% опитаних, кадрова криза в Україні буде лише загострюватися. Вочевидь, певну частину бізнесів це може змусити до закриття.

Головною причиною кадрової кризи опитані роботодавці вважають мобілізацію та складнощі у працевлаштуванні чоловіків. Марія Абдулліна, виходячи з розгорнутих відповідей, пояснює, що чоловіки або вже мобілізовані, або не працевлаштовуються офіційно, або не виступають активними шукачами роботи.

Інфографіка: OLX

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