G7 ухвалила декларацію щодо підтримки України — Finance.ua

G7 ухвалила декларацію щодо підтримки України Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

G7 ухвалила декларацію щодо підтримки України

Лідери Великої сімки та країн-партнерів у середу, 25 вересня, ухвалили Спільну декларацію з підтримки відновлення та відбудови України, яка передбачає подальшу військову, економічну й гуманітарну допомогу як у короткій перспективі, так і на повоєнний період.

Про це під час урочистого зібрання країн-підписантів оголосив президент США Джо Байден.

«Ми оприлюднюємо Спільну декларацію про підтримку відновлення та відбудови України, щоби чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну зараз і в майбутньому», — сказав Байден.

Він заявив, що до історичної декларації приєдналися понад 30 країн, а також Європейський Союз.

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Документ, зокрема, підтверджує непохитну міжнародну підтримку України сьогодні та в майбутньому, «під час війни й під час миру». При цьому, країни G7+ чітко відзначили готовність допомоги в короткостроковому фінансуванні та довгостроковому процесі відновлення України.

«Ми розвіюємо будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці росії або що вона може перемогти, спричинивши економічний крах України», — підкреслюється в документі.

Водночас наголошується, що, за міжнародним правом, росія зобов’язана сплатити за завдану нею шкоду. З цією метою заморожені суверенні активи РФ на Заході залишатимуться нерухомими, доки вона не припинить агресію та не відшкодує втрати Україні.

Крім того, міжнародні партнери обіцяють підтримувати макрофінансову стабільність України для відновлення критичної інфраструктури, стимулювання економічного зростання, підтримки соціальної стійкості, впровадження пріоритетних реформ. Серед останніх — покращення бізнес-клімату, зміцнення антикорупційних зусиль, реформа системи правосуддя, просування верховенства права в рамках вступу до ЄС.

Сприяння також здійснюватиметься щодо виділення Україні $50 млрд в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Позики обслуговуватимуться та погашатимуться за рахунок надходжень від заморожених російських суверенних активів, які знаходяться в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях.

Планується також задіяти Платформу донорів України, щоби продовжити розробку стратегії та координацію економічного відновлення нашої країни.

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«Для виконання цих зобов’язань кожен із нас працюватиме над забезпеченням Україні конкретної двосторонньої підтримки відповідно до цієї спільної декларації та двосторонніх угод і домовленостей у сфері безпеки, які були обговорені та підписані з Україною», — підкреслюється в документі.

Зі свого боку Україна бере на себе зобов’язання щодо впровадження економічної, судової, антикорупційної реформ, а також вдосконалення систем корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної сфери.

«Ці реформи є необхідними та будуть життєво важливими для забезпечення довгострокової підтримки реконструкції та відновлення України», — вказується в декларації.

Укрінформ За матеріалами:

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