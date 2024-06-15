ЛІдери G7 визначились із сумою компенсації, яку росія повинна виплатити Україні — Finance.ua

ЛІдери G7 визначились із сумою компенсації, яку росія повинна виплатити Україні Сьогодні 09:52 — Казна та Політика

ЛІдери G7 визначились із сумою компенсації, яку росія повинна виплатити Україні

росія повинна заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні незаконною агресивною війною, розмір якої, за даними Світового банку, перевищує $486 млрд.

Про це йдеться в тексті декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту в Італії, пише італійське агентство Ansa.

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Зобовʼязання росії за міжнародним правом щодо відшкодування збитків Україні зрозумілі, зазначається у декларації. Лідери G7 заявили, що продовжують розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія буде змушена дотримуватися цих зобовʼязань.

Крім того, країни G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.

У документі також йдеться про непохитну підтримку України. Лідери G7 пообіцяли продовжити надавати Україні військову, фінансову і гуманітарну допомогу.

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«Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно», — йдеться у декларації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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