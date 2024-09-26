Понад 30 країн та ЄС готові відбудувати Україну після війни — Зеленський Сьогодні 11:45

Понад 30 країн і Європейський Союз погодилися з декларацією, спрямованою на відновлення України після воєнних дій, також це спільне зобов’язання підтримати українську державу на шляху до ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі у форматі «Група G7+ Україна».

Глава держави зазначив: «Ми цінуємо декларацію безпеки „Великої сімки“ та 26 двосторонніх угод з безпеки, які зміцнюють усіх нас. А тепер понад 30 країн та ЄС погодилися з декларацією, справді сильною декларацією, спрямованою на відновлення України після воєнних дій. Це спільне зобов’язання допомогти відновити Україну і підтримати наш шлях до ЄС»

Зеленський повідомив, що зобов’язання охоплює координацію зусиль із відновлення через українську донорську платформу, що забезпечує втілення спільних ідей у життя.

Він також наголосив, що важливо, щоб ця підтримка стала відчутною в поточному році.

Президент сказав:" Саме тому до кінця року планується залучити додаткові фінансові ресурси, отримавши доступ до $50 млрд знерухомлених активів держави-агресора росії, яка обрушила на нас цю війну".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що рф знищила всі теплові електростанції в Україні та майже всі гідростанції, що може спричинити відсутність опалення для мільйонів українців наступної зими. Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту.

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