День фінансів: вклади в с/г землі, нелегальні обмінники, регулювання обігу віртуальних активів Сьогодні 17:45

Понеділок, 8 вересня. Українці збільшують вклади у банках, бізнес закладає долар по 46, а ЄС готує нові санкції проти росії.

У яких банках і в якій валюті українці тримають кошти

За інформацією НБУ, станом на серпень в банках зберігалося 1 трлн 482,6 млрд гривень. Сума з початку року зросла на 6,4%, це 90,4 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,2%) в доларах і євро. Традиційно в державному ПриватБанку найбільше вкладників — 24,2 млн, які зберігають там сумарно 558,5 млрд гривень.

🏷️ Відмітимо, що впродовж чотирьох останніх років (від середини 2021-початку 2022 року, тобто до початку широкомасштабного вторгнення росії до сьогодення) в Україні кардинально змінився ринок функціонування ринку сільгоспземлі. Finance.ua вирішив зануритися більш ретельно у цю тему і дізнатися про зміни попиту та пропозиції, ціни та вигоду купівлі або продажу землі:

Курс долара

Середній курс долара, який закладає бізнес у своїх бюджетах на 2026 рік, становить 46 гривень за долар. У 2025 році бізнеси орієнтувалися на 44 грн/$, а у 2024-му — на 41 грн/$. 29% компаній закладають у бізнес-плани припущення, що бойові дії можуть завершитися у 2026 році. Натомість 19% не очікують цього, а 52% утримуються від прогнозів.

За словами членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, початок вересня проходить спокійно — курсові зміни в межах очікувань і без системних ризиків — висока ймовірність низької волатильності, а очікувані коливання — в межах приблизно плюс-мінус 0,1%-0,5% на тиждень.

🎬 Зі свого боку фінансовий аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що валютний ринок цього і наступного тижня буде дуже турбулентним. Це може суттєво вплинути на курс євровалюти в Україні. Дивіться детальний прогноз курсу валют у відео на нашому YouTube-каналі:

Регулювання обігу віртуальних активів

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував останні новини з теми законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів. З його слів, ухвалений у першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів. Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте в НБУ налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

Нелегальні обмінники

За словами Данила Гетманцева, від початку року валютні обмінники сплатили 710 млн грн авансових внесків з податку на прибуток. Це на 186,9 млн грн та 494,2 млн грн більше порівняно з 2024 та 2023 роками відповідно. При цьому кількість нелегальних пунктів обміну валют все ще значно перевищує легальний сектор.

Санкції проти росії

Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній аби посилити тиск на президента рф володимира путіна та змусити його припинити війну проти України. Крім банків та енергетики, ЄС може запровадити обмеження для російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також посилити обмеження на торгівлю нафтою.

Акти виконаних робіт

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду. Законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

Ринок нерухомості

Ринок житла в Україні відчутно залежить від сезону. Частина експертів радить не поспішати з придбанням житла восени, навіть попри більший вибір квартир. Зима стає періодом, коли не лише легше домовитись про ціну, а й швидше провести угоду.

За даними Dim. ria , інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру.

«Експрес-вікно» в Укрпошті

Укрпошта запроваджує у відділеннях «Експрес-вікно» для прискорення обслуговування отримувачів посилок та листів. Пілотний проєкт сьогодні запрацював у більш ніж 1 500 міських відділеннях. Смілянський обіцяє, що після впровадження нової системи керування посилками її отримання займатиме 30−45 секунд.

