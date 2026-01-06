День фінансів: військовий збір у 2026 році, ПДВ на електромобілі, допомога по безробіттю Сьогодні 17:45

У вівторок, 6 січня, розповімо про нові правила звітування для ФОПів, збільшені розміри допомоги по безробіттю та оновлені тарифи від Vodafone.

ФОПи звітуватимуть по-новому

З 1 січня 2026 року змінився порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого або сплаченого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску для окремих категорій податкових агентів.

Відповідно до оновлених норм:

податкові агенти — фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу (з розбивкою показників по місяцях звітного кварталу);

інші податкові агенти, крім ФОПів та самозайнятих осіб, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.

🗓️ Новий рік принесе зміни й до сплати військового збору, який стягується з фізичних осіб-підприємців. Так, для ФОП першої, другої та четвертої груп ставка військового збору встановлюється у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. З 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 гривень. Тобто ставка військового збору для ФОП цих груп складатиме 864 грн 70 коп. на місяць.

У новій статті детально розповідаємо, які саме розміри військового збору чекають на ФОПів, і як він буде нараховуватися:

ПДВ на електромобілі

Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%. Для ринку це не було сюрпризом. Цінова реакція почалася ще влітку 2025-го, коли стало зрозуміло, що продовження пільгового режиму по ПДВ не відбудеться, і ринок почав на це реагувати. Експерти кажуть , що повернення ПДВ є відчутним для ціни, але не критичним для існування сегмента.

Допомога по безробіттю

Із початком 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла. У зв’язку з цим змінилися і такі виплати, як допомога по безробіттю, компенсації за працевлаштування, компенсація витрат за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тощо. У Державній службі зайнятості розповіли про нові суми.

Перспективи економіки України

Аналітики ICU прогнозують , що темпи відновлення економіки у 2026 році будуть стриманими. Прогнозний курс наприкінці 2026 року становить 44.3 грн/$. Річна інфляція знижуватиметься щомісяця щонайменше до травня. Наприкінці 2026 року інфляція, за прогнозом, становитиме 6−7%.

Інвестиції в ОВДП

З початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучили близько 570 млрд грн. Одним із ключових підсумків 2025 року стало зростання участі громадян у фінансуванні державного бюджету. Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн. Зростання становило 33,4 млрд грн або 42,6%.

💰 Відмітимо, що депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Щомісяця Finance.ua готує текст, у якому розповідає про найкращі (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців. У якому банку краще оформити депозит у січні 2026 року, читайте тут:

Доплати громадянам у прифронтових регіонах

Як розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, наразі у прифронтових регіонах проживає 6,6 млн українців. У 2025 році уряд ухвалив пакет підтримки, який загалом охопив 230 громад. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 10,4 млрд грн дотацій та 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну.

У Нацбанку розповіли , що банки фіксують зростання попиту на кредити у прифронтових регіонах.

Оновлені тарифи від Vodafone

З 14 січня 2026 року Vodafone оновлює умови тарифів лінійки FLEXX. Зміни стосуються тарифів FLEXX GO та FLEXX TOP.

Для абонентів, які вперше придбають стартовий пакет Vodafone з 14 січня 2026 року, вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 грн за 4 тижні, FLEXX TOP 550 грн за 4 тижні. Для абонентів, які переходять у мережу Vodafone зі своїм номером, FLEXX GO коштуватиме 280 грн за 4 тижні, FLEXX TOP 350 грн за 4 тижні.

Єдина форма квитка

З 1 січня 2026 року в Україні набрала чинності єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту.

Тепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами. Після оплати підтвердження поїздки може надаватися на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту, мобільний застосунок або в особистому електронному кабінеті.

Бізнеси українців у Великій Британії

У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тис. записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тис. українців. Сукупно IT-напрямок є найбільшим сегментом українського бізнесу у Британії.

До речі, у Mate academy поділилися результатами дослідження щодо працевлаштування junior-спеціалістів у 2025 році. Так, середня стартова зарплата випускників школи у 2025 році склала $715.

Найвищі стартові зарплати фіксуються у Data Analyst ($1127) та DevOps ($988). Далі йдуть UI/UX ($768), Java ($707), Python ($688) та Frontend/Fullstack ($639). Нижчі середні показники — у Project Manager ($608), QA та Digital Marketing ($582) і Recruitment ($514).

