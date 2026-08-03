День фінансів: відстрочка від мобілізації по-новому, примусове списання коштів з рахунків Сьогодні 17:45

Понеділок, 3 серпня. Відстрочку можна буде переоформити без ризику мобілізації, а на чеках «Укрпошти» тепер друкуватимуть особисті дані.

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Відстрочка від мобілізації

Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину не мобілізують під час оформлення документів.

Нові державні виплати в Дії

«Дія» запустила бета-тестування трьох нових державних послуг для батьків і майбутніх мам. Долучитися до тестування можуть українці, які відповідають визначеним умовам. Йдеться про оформлення таких послуг:

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок,

виплати в перший рік життя дитини,

програми підтримки працюючих батьків «єЯсла».

Примусове списання коштів з рахунків

Національний банк унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів. Зокрема, зміни стосуються випадків, коли на рахунку платника на момент прийняття відповідної платіжної інструкції недостатньо коштів або їх немає зовсім.

Українські удари по НПЗ

Українські далекобійні дрони останніми місяцями суттєво розширили географію ударів та паралізували роботу ключових нафтопереробних заводів (НПЗ) рф у глибокому тилу — на відстані понад 2500 км. Аналітики вважають, що наша зброя уразила не всі провідні заводи країни-агресора, проте вона успішно вивела з ладу 9 з 10 найбільших НПЗ.

Finance.ua проаналізував масштаби ураження стратегічної інфраструктури держави-агресора, оцінив виробничі потужності російських НПЗ, вплив ударів на внутрішні ціни на пальне та економіку рф, а також розглянув імовірні сценарії подальших атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи, перевальні бази, нафтосховища та інші логістичні об’єкти:

Персональні дані платника на чеках

З 1 серпня «Укрпошта» друкуватиме на паперових чеках за комунальні та інші платежі такі персональні дані платника, як повне ім’я, РНОКПП, повний номер банківської картки. Відповідні вимоги стосуються усіх надавачів фінансових послуг, включаючи банки та поштові оператори.

Водночас Укрпошта звернулася до НБУ, Кабміну, Офісу президента з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

Нова послуга в monobank

monobank запустив нову функцію, яка дає змогу прикріплювати файли до окремих транзакцій. Тепер користувачі можуть додавати до платежу фотографію чека, квитанції або будь-який інший файл. Він зберігатиметься разом із транзакцією та буде доступний для перегляду в деталях операції.

Кредит на автономне опалення

Уряд розширив програму підтримки для людей, які планують встановити автономне опалення у своїх будинках. Пільговий кредит на суму до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення.

Зарплати чиновників

Згідно з даними Міністерства фінансів, середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тис. грн. Це на 7 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній розмір нарахованої заробітної плати працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становив 71,46 тис. грн.

Як показало дослідження «Барометр якості життя — 2026», проведене ЄБА спільно з дослідницькою компанією Gradus, попри п’ятий рік повномасштабної війни українці не стали оцінювати якість життя значно гірше. Найвище громадяни оцінюють свою роботу, однак фінансове становище залишається однією з головних проблем.

Обслуговування «сплячих» рахунків

З 1 серпня Ощадбанк змінив правила обслуговування так званих «сплячих» рахунків. Якщо картка неактивна понад рік, а на рахунку є кошти, банк щомісяця списуватиме по 150 гривень. Якщо на неактивній картці немає коштів, жодних списань не буде.

До речі, Укрексімбанк з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом в частині обслуговування банківських рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Тому, якщо пенсія або інша соціальна виплата надходить через АТ «Укрексімбанк», одержувачам необхідно не пізніше ніж до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це ПФУ.

Державний борг України

За підсумками першого півріччя 2026 року державний та гарантований державою борг у доларовому еквіваленті скоротився більш ніж на 1,7 млрд дол. США. Водночас у гривневому та євровому еквівалентах його обсяг зріс через надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів і курсові зміни.

Ставки за депозитами

Національний банк України 30 липня підвищив облікову ставку до 15,5%. Це рішення буде вигідним насамперед для вкладників, оскільки банки можуть підвищити дохідність депозитів, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. За словами Дубаса, якщо наразі банки пропонують депозити зі ставкою до 16% річних, то після підвищення облікової ставки на ринку можуть з’явитися депозитні продукти з вищою дохідністю.

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