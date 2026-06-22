День фінансів: відставка Стармера, індексація зарплат, готівка на руках у населення Сьогодні 17:45

Понеділок, 22 червня. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер подав у відставку, в Україні запроваджують нові державні стипендії у розмірі 10 тис. грн, а найближча індексація зарплат складатиме «символічні» 100 грн.

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Обов’язкова індексація зарплат

В Україні вже третій рік діє зобов’язання щорічно проводити індексацію заробітної плати. Але розраховувати на різке підвищення окладів не доводиться — суми такої індексації більше схожі на «символічні», трохи вищі за 100 грн.

Відставка Стармера

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив , що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.

Курс валют цього тижня

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 15 по 19 червня на 21% порівняно з попереднім тижнем до 1396,22 млн доларів.

Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank прогнозує , що протягом 22−26 червня валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним, а курс долара на міжбанку коливатиметься поблизу поточних рівнів із помірним ухилом до поступового ослаблення гривні в межах ринкових коливань.

Готівка на руках у населення

У травні 2026 року грошова база України, яка включає готівку в обігу поза банками, резервні кошти банків та інші гроші, збільшилася на 3,5% і сягнула 1 234,740 млрд грн. Обсяг готівки в обігу у травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 5,2% з 866,944 млрд гривень.

Вартість оренди кімнат

Як свідчать дані OLX Нерухомість, найдорожчим регіоном за вартістю оренди кімнат у травні 2026 року стала Закарпатська область. Медіанна ціна тут сягнула 6 тис. грн на місяць, що на 20% більше, ніж у травні 2025 року. Водночас Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту, та залишається серед регіонів із відносно доступною орендою — 3 тис. грн на місяць.

🔑 Відмітимо, що ринок житлової дохідної нерухомості на сьогодні змінюється кардинально — і ці трансформації відбуваються синхронно з обох сторін — як з боку орендаря, так і з боку інвестора. Об’єкт стає по-справжньому успішним лише тоді, коли працює формула win-win: орендарям у ньому максимально комфортно жити чи працювати, а інвестору — неймовірно просто цим активом володіти.

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Топ вакансій в ОПК

Український оборонно-промисловий комплекс за останні роки перетворився на одного з найбільших роботодавців країни. Окремі виробники збільшували чисельність персоналу в 8−20 разів протягом року. Інженери, технологи, оператори БпЛА та зварювальники залишаються найдефіцитнішими кадрами у галузі.

Фейкові листи від імені ДПС

Державна податкова служба попередила громадян та бізнес про масову розсилку фейкових електронних листів, які шахраї надсилають нібито від імені податкового відомства. У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.

Державні стипендії

В Україні запроваджують нові державні стипендії у розмірі 10 тис. грн на місяць для двох категорій отримувачів — найкращих науковців та талановитих студентів, які покажуть високі результати на НМТ-2026 і вступлять до українських вишів. Право на президентську стипендію отримають випускники, які виконають одразу кілька обов’язкових умов

Зарплати топменеджерів в українському IT

Медіана фіксованого місячного окладу C-level в українському IT у 2026 році становить $5,800 net. За окладом ринок очолює CTO, але за сукупним доходом вперед виходить CEO. Причина — бонус: у CEO він сягає 36% річного доходу ($26,000), у CPO — 22% ($22,000).

Відпустки і зарплати

Окрім щорічної основної відпустки, українське законодавство передбачає ще один вид оплачуваного відпочинку для працівників із дітьми — додаткову відпустку на дітей. Вона надається понад стандартну відпустку із збереженням середнього заробітку.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. Основною умовою для отримання компенсації є обов’язкове використання працівником щонайменше 24 календарних днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Після використання цих 24 календарних днів за решту невикористаних днів щорічної відпустки за той самий робочий рік може бути виплачена грошова компенсація.

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