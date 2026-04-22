День фінансів: відновлення транзиту нафти «Дружбою» та фінальна процедура ЄС щодо €90 млрд Україні Сьогодні 17:45

Середа, 22 квітня. Угорщина відновила транзит російської нафти «Дружбою», а ЄС запустив процедуру схвалення 90 млрд євро кредиту для України.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

«Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп». 📢 Також хочемо повідомити, що в рамках проєкту «Ukraine Resilient Media Initiative», за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів, портал Finance.ua розпочинає роботу над серією публікацій за назвою

Наші журналісти вже працюють над серією публікацій, які допоможуть вам краще зрозуміти свої фінансові можливості, розібратися в доступних виплатах і навчитися максимально ефективно користуватися державною та міжнародною допомогою. Чекайте на перший текст з циклу публікацій вже незабаром!

Транзит нафти «Дружбою» та 90 млрд євро кредиту для України

Увечері 21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив , що Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба» і об’єкт може відновити роботу. За його словами, Україна розраховує, що це сприятиме розблокуванню європейського пакета підтримки, схваленого Єврорадою.

Сьогодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока повідомив , що об 11:35 відновилося транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини через територію України. Очікується, що сировина може надійти на територію Угорщини вже сьогодні або не пізніше ранку 23 квітня.

Зі свого боку посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти росії.

Україна та ЄС об’єднують енергоринки

В «Укренерго» заявили , що введення в дію закону про інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським підвищить спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів. Ухвалення закону також відкриває Україні шлях до отримання 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.

Автоматична відстрочка після 4 травня

Наближається 4 травня — дата, після якої традиційно активізуються питання продовження відстрочок від мобілізації. Як пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, перевірити, чи продовжена відстрочка, можна через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно сформувати повний витяг. Якщо в ньому вказано нову дату — наприклад, 1 серпня — це означає, що відстрочку вже продовжено автоматично. Якщо автоматичного продовження не відбулося, доведеться подавати документи повторно.

Підпис при оплаті готівкою

У Rozetka повідомили , що при здійсненні готівкових операцій підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим. Така вимога передбачена постановою Національного банку України № 148 «Про ведення касових операцій у національній валюті України». Усі готівкові операції мають бути належним чином оформлені та підтверджені підписами клієнта і касира.

💳 До речі, кількість безготівкових шахрайських операцій в Україні 2025 року збільшилася в середньому на 12−18% порівняно з попереднім роком і сягнула близько 310−340 тис. інцидентів, а загальні збитки коливаються в діапазоні 1,4−1,6 млрд гривень. Банки дедалі активніше говорять про те, що боротьба з шахрайством — це не лише питання антифрод-систем, а й питання фінансової та цифрової грамотності клієнтів.

Допомога по безробіттю в Польщі

З 1 червня 2026 року в Польщі підвищать розмір допомоги по безробіттю. Нові ставки стосуватимуться всіх офіційно зареєстрованих безробітних і діятимуть протягом наступного року. Базова допомога для осіб зі стажем від 5 до 20 років становитиме 1783,90 злотих брутто на місяць у перші 90 днів. Після цього виплата зменшиться до 1400,90 злотих брутто.

Фактично «на руки» це близько 1620 злотих на початку періоду і приблизно 1270 злотих у подальшому.

Світ на порозі глобального дефіциту їжі

Як пише Financial Times, світ може зіткнутися з масштабним продовольчим шоком через перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку. Порушення енергетичних потоків уже призвело до дефіциту добрив і серйозних збоїв у логістиці.

🗨️ «Ми живемо в борг. Це не є сталим рішенням, інакше енергетична криза перетвориться на продовольчу кризу», — попереджає керівник напрямку зрідженого природного газу в Vitol Пабло Галанте Ескобар.

Зміни в податковій стратегії України

Володимир Зеленський повідомив про підготовку додаткових економічних заходів, спрямованих на зміцнення економіки та підвищення добробуту громадян в умовах війни. За його словами, найближчими тижнями уряд планує визначити перелік додаткових кроків, які мають посилити економічну стійкість країни. Ідеться, зокрема, про формування податкової стратегії, детінізацію економіки та посилення підтримки громадян і бізнесу.

Курс валют у травні

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов каже , що ситуація на світових ринках залишається нестабільною, зокрема через напруження в районі Ормузької протоки, що впливає на торгівлю та валютні коливання.

Він прогнозує, що курс долара у травні може коливатися в межах 43,8−44,8 грн. Натомість курс євро залежно від зовнішньої кон’юнктури, світових котирувань та нафтової динаміки може перебувати в діапазоні 50−52,5 грн.

Українці відкрили 1 млн ФОПів онлайн

Понад 1 мільйон громадян вже скористалися порталом «Дія» для відкриття фізичної особи-підприємця. В середньому українці реєструють близько 600 ФОПів щодня. Найвищі показники реєстрації підприємницької діяльності зафіксовано в Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях.

