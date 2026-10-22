День фінансів: відкритий банкінг у Приват24, арешт рахунків за комуналку, вимоги до позичальників

У четвер, 22 жовтня, ПриватБанк запустив відкритий банкінг, Пишний покоментував обшуки від НАБУ, а Укрзалізниця запустила нові потяги.

💰Вікритий банкінг

ПриватБанк запустив відкритий банкінг у Приват24 та для ФОП у вебверсії «Приват24 для бізнесу». Так, клієнтам ПриватБанку достатньо мати Приват24, щоб стежити за своїми витратами та балансом на рахунках інших банків чи ініціювати платежі. Про всі деталі читайте тут

💧Арешт рахунків за комуналку

Судовий наказ про стягнення комунального боргу можна скасувати навіть після арешту рахунків, якщо встановити правильну підставу та встигнути з поданням заяви.

Про це Finance.ua розповіла юристка Діна Дрижакова, яка спеціалізується на спорах щодо комунальних заборгованостей. Деталі читайте у статті — Про це Finance.ua розповіла юристка Діна Дрижакова, яка спеціалізується на спорах щодо комунальних заборгованостей. Деталі читайте у статті — Арешт рахунків за комуналку можна скасувати

📽️Прогноз курсу долара та євро на тиждень

Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий Дороге пальне, прискорення інфляції та значний дефіцит зовнішньої торгівлі створюють додатковий тиск на гривню. Водночас Національний банк України 29 жовтня має ухвалити рішення щодо облікової ставки.Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на нашому YouTube-каналі

🧔Вимоги до позичальників банків

За оцінками банків, протягом наступного року збільшаться кредитні портфелі як підприємств, так і населення. Однак баланс відповідей щодо зміни обсягів корпоративного кредитування залишається на найнижчому рівні з другого кварталу 2023 року.

Також пишемо, які банки найбільше закривали та відкривали відділення у третьому кварталі.

🏛️Пишний прокоментував обшуки від НАБУ

Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що кримінальне провадження, у межах якого НАБУ провело обшуки, не пов’язане з діяльністю регулятора чи його роботою на посаді очільника НБУ. Слідчі дії стосувалися інших обставин та осіб, а під час обшуків не знайшли доказів правопорушень з боку нього або працівників Нацбанку.

💳Військовий збір для військових

Згідно з Податковим кодексом України, від сплати військового збору звільняються доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців за період їхньої безпосередньої участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

📈Підвищення зарплат військовим

В Україні пропонують знайти щонайменше 200 млр д грн для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців без збільшення податків. Кошти планують залучити завдяки перерозподілу бюджетних видатків, детінізації економіки та випуску додаткових військових облігацій.

🏡Сплата податку за землю

Земельний податок є одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів, адже кошти від його сплати спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад. Обов’язок зі сплати земельного податку виникає з моменту набуття права власності на земельну ділянку або права користування нею та триває до припинення відповідного права

🚘Як продати автомобіль онлайн

Продати автомобіль можна навіть тоді, коли його власник перебуває за кордоном, проходить військову службу або не має змоги особисто відвідати сервісний центр МВС. У таких випадках можна оформити угоду дистанційно через «Дію» або доручити продаж уповноваженому представнику. Проте онлайн-переоформлення доступне не для всіх транспортних засобів.

Водночас МВС попередили про нову схему з автомобільними номерами.

🚗 До речі, 25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. І ми вирішили не чекати самого свята, а підготувати для водіїв вигідні пропозиції заздалегідь.

Обирайте свою пропозицію, оформлюйте страхування вигідніше й нехай кожна поїздка буде з приємними бонусами! 💙

🚊Нові міжнародні поїзди

Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди, один з них — флагманський. Флагманський поїзд 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

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