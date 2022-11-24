День фінансів: відділення банків, що працюватимуть і без світла, ПриватБанк збільшив ліміт зняття готівки — Finance.ua

День фінансів: відділення банків, що працюватимуть і без світла, ПриватБанк збільшив ліміт зняття готівки Сьогодні 17:50

В четвер, 24 листопада стало відомо про наслідки блекауту в Україні після ракетних ударів та їх подолання:

Електрику подали у всі області України.

Водопостачання відновлене в усіх районах Києва.

Українців закликали ощадливо користуватися зв’язком та інтернетом.

«Укренерго» закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до «Пунктів незламності».

🏠 Редакція Finance.uа вирішила створити окремий цикл матеріалів, в яких ми розповідаємо про різні підходи до утеплення приміщень та більш-менш комфортного життя за будь-яких умов. Пишемо про те, що допоможе працювати без світла, приготувати вам їжу, або зігріти себе та рідних. Сьогодні про таке:

Надання Україні 18 млрд євро допомоги. Європарламент схвалив рішення про надання Україні Європарламент схвалив рішення про надання Україні 18 млрд євро фінансової допомоги наступного року. Про це повідомляє президентка Європарламенту Роберта Мецола в Twitter. За її словами, європейські парламентарі ухвалили рішення рекордно швидко.

При цьому Прем’єр-міністр Угорщини Орбан під тиском ЄС погодився допомогти Україні: дадуть $195 млн, гроші треба повернути за 35 років.

Нова моніторингову програму МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про запуск нової Моніторингової програми із залученням Ради директорів.

Список банків по Києву та Україні, які працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики -перелік Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики -перелік відділень банків

Ситуація на валютному ринку. Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного зростання попиту на неї обумовило позитивне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами. Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Ліміти на зняття готівки.

Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Цей крок дозволить всім українцям, без розподілу на клієнтів Ощаду та інших банківських установ, знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

ПриватБанк збільшив ліміт на готівку в банкоматах з карток всіх українських банків. З 23 листопада банк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

В Україні зменшилася частка тих, хто втратив доходи. Голова Ради НАБУ Олена Коробкова Голова Ради НАБУ Олена Коробкова відзначила , що останні дослідження добробуту українців показують позитивні тенденції — добробут покращується, зменшується частка тих, хто залишився без доходів.

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