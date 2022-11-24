Електрику подали у всі області України – ОП — Finance.ua

Електрику подали у всі області України – ОП Сьогодні 16:10

Електроенергію подали в усі області України, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 24 листопада, у Telegram.

«Електрика подана в усі області України. Перше, що було заживлене, — об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово продовжується підключення до мережі побутових споживачів», — повідомив Тимошенко.

За даними чиновника, в регіонах вдалося розгорнути 4 тис. «Пунктів незламності». Це спеціально обладнані місця, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплі напої.

«Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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