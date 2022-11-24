Електрику подали у всі області України – ОП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електрику подали у всі області України – ОП

0
Електроенергію подали в усі області України, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 24 листопада, у Telegram.
«Електрика подана в усі області України. Перше, що було заживлене, — об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово продовжується підключення до мережі побутових споживачів», — повідомив Тимошенко.
За даними чиновника, в регіонах вдалося розгорнути 4 тис. «Пунктів незламності». Це спеціально обладнані місця, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплі напої.
«Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.