Конференція FinRetail 2026 отримала нову дату та та формат: як долучитися
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FinRetail 2026 переноситься. Івент відбудеться
9 жовтня в Києві і вперше буде не лише
офлайн, а й з онлайн-трансляцією.
Що
змінилося?
Цьогоріч
конференція мала пройти в Києві 16
вересня. Однак через посилення атак на
столицю Рада оборони Києва ухвалила
рішення про тимчасову заборону масових
заходів на відкритих територіях і в
приміщеннях без сертифікованих укриттів.
У
зв’язку з цим організатори FinRetail —
фінансові портали Finance.ua та «Мінфін»
— вирішили перенести івент, щоб
організувати його проведення на належному
рівні і у відповідності до нових умов.
Захід
відбудеться 9 жовтня в сховищі на -1
поверсі та вперше буде проводитись його
онлайн-трансляція. Всі придбані раніше
квитки залишаються дійсними, а якщо ви
ще не встигли подбати про свою участь
у конференції, купуйте квитки на сайті
FinRetail.
Конференція
стане корисною для власників бізнесу,
топ менеджерів ритейлу та e-commerce,
представників банківського сектору та
фінтех-компаній, маркетинг-директорів
та керівників продуктів, фаундерів та
C-Level менеджерів.
Якщо
ви хочете розібратися, як працюють
фінанси всередині покупки, як банки,
МФО, фінтех та ритейл взаємодіють з
покупцем, та яке майбутнє чекає на
фінансовий сектор та ритейл в Україні
— цей івент стане вам в нагоді.
Про
що буде FinRetail?
Понад
25 спікерів готуються виступити на
конференції. Говоритимуть про Open Banking
в Україні, варіанти оплати покупок, які
найчастіше обирають українці, кейс
«Епіцентру» про те, як компанія розбудовує
цифрову платформу для бізнес-клієнтів,
порівняння банківської картки та Pay by
Bank, вплив ШІ на поведінку клієнта та
багато про що іншого.
Серед
спікерів цьогоріч виступлять:
Ольга Василєва, заступник директора
Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку НБУ;
Ірина Максимюк, Директорка з розвитку
продуктів та методологій у 4Service;
Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр
Бізнес»;
Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon;
Олег Спірін, CEO VARUS.UA;
Ігор Горнін, керівник зі стратегічного
розвитку UPC;
Організовувати
конференцію допомагають: PSP Platon — платіжний провайдер, що забезпечує
процесинг платежів для лідерів
українського ринку електронної комерції,
Твоя Позика — амбітна українська фінтех-компанія, що масштабується у сфері онлайн-кредитування.
Інформаційними
партнерами стали ua. news, injobe, All Retail, mind.ua,
Marketer, Club BANKIR, Національна асоціація
банків України, Асоціація українських
банків, PaySpace Magazine, Моє Діло.
Дізнайтеся,
яким буде майбутнє фінтеху та ритейлу
разом з FinRetail 2026.