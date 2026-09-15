Конференція FinRetail 2026 отримала нову дату та та формат: як долучитися Сьогодні 15:50 Конференція FinRetail 2026 отримала нову дату та та формат: як долучитися

FinRetail 2026 переноситься. Івент відбудеться 9 жовтня в Києві і вперше буде не лише офлайн, а й з онлайн-трансляцією.

Що змінилося?

Цьогоріч конференція мала пройти в Києві 16 вересня. Однак через посилення атак на столицю Рада оборони Києва ухвалила рішення про тимчасову заборону масових заходів на відкритих територіях і в приміщеннях без сертифікованих укриттів.

У зв’язку з цим організатори FinRetail — фінансові портали Finance.ua та «Мінфін» — вирішили перенести івент, щоб організувати його проведення на належному рівні і у відповідності до нових умов.

Захід відбудеться 9 жовтня в сховищі на -1 поверсі та вперше буде проводитись його онлайн-трансляція. Всі придбані раніше квитки залишаються дійсними, а якщо ви ще не встигли подбати про свою участь у конференції, купуйте квитки на сайті FinRetail.

Для кого цей івент?

Конференція стане корисною для власників бізнесу, топ менеджерів ритейлу та e-commerce, представників банківського сектору та фінтех-компаній, маркетинг-директорів та керівників продуктів, фаундерів та C-Level менеджерів.

Якщо ви хочете розібратися, як працюють фінанси всередині покупки, як банки, МФО, фінтех та ритейл взаємодіють з покупцем, та яке майбутнє чекає на фінансовий сектор та ритейл в Україні — цей івент стане вам в нагоді.

Про що буде FinRetail?

Понад 25 спікерів готуються виступити на конференції. Говоритимуть про Open Banking в Україні, варіанти оплати покупок, які найчастіше обирають українці, кейс «Епіцентру» про те, як компанія розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів, порівняння банківської картки та Pay by Bank, вплив ШІ на поведінку клієнта та багато про що іншого.

Серед спікерів цьогоріч виступлять:

Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ;

Ірина Максимюк, Директорка з розвитку продуктів та методологій у 4Service;

Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр Бізнес»;

Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon;

Олег Спірін, CEO VARUS.UA;

Ігор Горнін, керівник зі стратегічного розвитку UPC;

Олексій Бабіч, директор з маркетингу UPG;

Кирило Тепляков, Chief Product Officer PROM.UA;

Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанк.

З повною програмою конференції можна ознайомитися на сайті FinRetail 2026

Хто виступив партнерами?

Організовувати конференцію допомагають: PSP Platon — платіжний провайдер, що забезпечує процесинг платежів для лідерів українського ринку електронної комерції, Твоя Позика — амбітна українська фінтех-компанія, що масштабується у сфері онлайн-кредитування.

Інформаційними партнерами стали ua. news, injobe, All Retail, mind.ua, Marketer, Club BANKIR, Національна асоціація банків України, Асоціація українських банків, PaySpace Magazine, Моє Діло.