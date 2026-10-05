День фінансів: бюджет-2027 у цифрах, чого очікувати від курсу цього тижня

У понеділок, 5 жовтня, ми дізнались, що заважає українцям відкрити бізнес та чого очікувати від курсу цього тижня.

Бюджет-2027 у цифрах

Скоро відбудеться перше читання проєкту державного бюджету на 2027 рік у Верховній Раді України. Цей документ, за словами голови комітету парламенту з питань бюджету Роксолани Підласи характерний тим, що власними ресурсами держава може покрити лише менше половини статей витрат — а вони перевищать 8 трлн гривень. Деталі читайте у статті — Бюджет-2027 у цифрах: курс долара, ВВП, оборона, соціальна сфера

Водночас Підласа запропонувала прибрати «Національний кешбек» із держбюджету-2027.

При цьому Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна.

Що заважає українцям відкрити бізнес

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. 38% опитаних назвали основним бар’єром для старту бізнесу саме відсутність достатнього стартового капіталу. Ще 20% респондентів зазначили, що їм бракує особистого ресурсу — Стартовий капітал є головною перешкодою для відкриття власної справи у 2026 році.Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. 38% опитаних назвали основним бар’єром для старту бізнесу саме відсутність достатнього стартового капіталу. Ще 20% респондентів зазначили, що їм бракує особистого ресурсу — сил та часу.

Водночас бізнес вимушений с корочувати працівників через атаки рф.

Соціальні виплати в Україні

Сьогодні державна соціальна підтримка складається з багатьох окремих механізмів. Одні виплати передбачені для малозабезпечених сімей, інші — для одиноких матерів, багатодітних родин, осіб, які не мають права на пенсію, та інших категорій.

Де знайти роботу без досвіду

Першу роботу можна знайти навіть без досвіду, головне — знати, де шукати. Ділимося добіркою від robota.ua, де зібрали вакансії та стажування для студентів, випускників і тих, хто лише починає кар’єру.

Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 5005-IX щодо оренди об’єктів державної та комунальної власності для потреб внутрішньо переміщених осіб — деталі тут.

Також Міський голова Харкова представив законопроєкт про нову систему підтримки ВПО.

Чого очікувати від курсу

На початку жовтня курс долара рухався досить спокійно , хоча без денних коливань не обійшлося. Після підйому до 44,86 грн/$30 вересня вже 1 жовтня долар подешевшав майже на 18 копійок. 2 жовтня курс частково відіграв це зниження й повернувся до 44,83 грн/$.

Тим часом євро впав до мінімуму з травня 2025 року, причини тут.

За кордоном

Велика Британія відкриває нові програми для біженців.

Зник статус UKR: які права та виплати можуть втратити українці в Польщі.

Україна уклала нові угоди з Німеччиною — подробиці тут.