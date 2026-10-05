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День фінансів: бюджет-2027 у цифрах, чого очікувати від курсу цього тижня

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У понеділок, 5 жовтня, ми дізнались, що заважає українцям відкрити бізнес та чого очікувати від курсу цього тижня.
Бюджет-2027 у цифрах
Скоро відбудеться перше читання проєкту державного бюджету на 2027 рік у Верховній Раді України. Цей документ, за словами голови комітету парламенту з питань бюджету Роксолани Підласи характерний тим, що власними ресурсами держава може покрити лише менше половини статей витрат — а вони перевищать 8 трлн гривень. Деталі читайте у статті — Бюджет-2027 у цифрах: курс долара, ВВП, оборона, соціальна сфера
Водночас Підласа запропонувала прибрати «Національний кешбек» із держбюджету-2027.
При цьому Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна.
Що заважає українцям відкрити бізнес
Стартовий капітал є головною перешкодою для відкриття власної справи у 2026 році. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. 38% опитаних назвали основним бар’єром для старту бізнесу саме відсутність достатнього стартового капіталу. Ще 20% респондентів зазначили, що їм бракує особистого ресурсу — сил та часу.
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Водночас бізнес вимушений скорочувати працівників через атаки рф.
Соціальні виплати в Україні
Сьогодні державна соціальна підтримка складається з багатьох окремих механізмів. Одні виплати передбачені для малозабезпечених сімей, інші — для одиноких матерів, багатодітних родин, осіб, які не мають права на пенсію, та інших категорій.
Де знайти роботу без досвіду
Першу роботу можна знайти навіть без досвіду, головне — знати, де шукати. Ділимося добіркою від robota.ua, де зібрали вакансії та стажування для студентів, випускників і тих, хто лише починає кар’єру.
Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 5005-IX щодо оренди об’єктів державної та комунальної власності для потреб внутрішньо переміщених осіб — деталі тут.
Також Міський голова Харкова представив законопроєкт про нову систему підтримки ВПО.
Чого очікувати від курсу
На початку жовтня курс долара рухався досить спокійно, хоча без денних коливань не обійшлося. Після підйому до 44,86 грн/$30 вересня вже 1 жовтня долар подешевшав майже на 18 копійок. 2 жовтня курс частково відіграв це зниження й повернувся до 44,83 грн/$.
Тим часом євро впав до мінімуму з травня 2025 року, причини тут.
За кордоном
  • Велика Британія відкриває нові програми для біженців.
  • Зник статус UKR: які права та виплати можуть втратити українці в Польщі.
За матеріалами:
Finance.ua
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